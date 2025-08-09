Isabella Ladera rompió el silencio tras video íntimo filtrado junto a Beéle: publicó un comunicado oficial

La modelo e influencer Isabella Ladera emitió un contundente comunicado en el que denuncia la filtración de un video íntimo sin su consentimiento. En sus palabras, este hecho constituye una traición, un acto de violencia digital y una revictimización hacia las mujeres.

En su escrito, la venezolana señaló directamente al artista colombiano Beéle, indicando que los únicos que tenían acceso a dicho contenido eran ellos dos. "Esta misma persona decide exponerme públicamente de la forma más baja".

Isabella Ladera denuncia traición y vulneración de su intimidad

En su mensaje público, Isabella Ladera afirmó estar “profundamente devastada” tras la difusión de un material privado que, según explicó, solo estaba en manos de ella y otra persona. Calificó la filtración como "una de las traiciones más crueles" que ha enfrentado y señaló directamente a quien consideraba cercano, acusándolo de no dar un paso al frente para protegerla.

La influencer expresó que este acto no solo vulnera su privacidad, sino que atenta contra su dignidad y ha causado un dolor inmenso tanto a ella como a su familia. Señaló que la exposición se produjo en un momento en el que estaba en proceso de reconstrucción personal, lo que agrava la dimensión de la agresión.

En otra parte del comunicado, Ladera recalcó que esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. "Lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio", escribió.

Resiliencia y acciones legales contra la violencia digital

Pese al daño sufrido, Ladera dejó claro que no permitirá que la situación la destruya. Subrayó que no es la primera ni la única mujer en vivir un episodio de este tipo y que la vergüenza no recae sobre ella, sino sobre quien traicionó su confianza. "Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista", afirmó.

Asimismo, la creadora de contenido informó que ya está tomando acciones legales con el acompañamiento de asesoría profesional. Confirmó que no se ocultará ni se apartará de sus compromisos, dado que mantiene responsabilidades laborales y personales que requieren de su presencia activa en plataformas digitales.