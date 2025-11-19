CANAL RCN
Grupo Frontera anuncia conciertos en Colombia 2026: fechas, ciudades y boletería

Grupo Frontera confirmó conciertos en Colombia para 2026. Revise las fechas, ciudades y detalles de la boletería.

Grupo Frontera en Bogotá
Foto: Cortesía

noviembre 19 de 2025
12:55 p. m.
Los fanáticos del regional mexicano en Colombia recibieron una noticia esperada, pues el Grupo Frontera confirmó tres conciertos en el país como parte de su gira internacional Triste, pero bien cabrón, su tour más emocional, íntimo y ambicioso hasta la fecha.

Las ciudades escogidas son Bogotá, Medellín y Cali, convirtiendo al país en una parada clave para la agrupación que ha conquistado al continente con éxitos como No Se Va, Que Vuelvas, Un x100to y Ya No Somos Ni Seremos.

Este anuncio llega tras el lanzamiento de su nuevo álbum Lo Que Me Falta Por Llorar, un proyecto descrito por críticos como “una versión más oscura, profunda y honesta” de Grupo Frontera.

El disco marca una evolución sonora que ha conectado con millones de oyentes y que ahora tendrá una puesta en escena diseñada especialmente para el público colombiano.

Fechas, ciudades y cómo comprar las boletas

La gira tendrá tres fechas principales, Cali y Medellín con boletería disponible desde el viernes 21 de noviembre, al mediodía, a través de TuBoleta, mientras que en Bogotá ya se está comercializando la preventa.

  • Cali – Arena Cañaveralejo
  • Viernes 17 de abril de 2026
  • Edad mínima: 18 años.

Los asistentes podrán disfrutar de un concierto completo donde sonarán clásicos como No Se Va e Ibizas, junto a las nuevas canciones del álbum que ha marcado una nueva etapa para la banda.

  • Medellín – Diamante de Béisbol
  • Domingo 19 de abril de 2026
  • Edad mínima: 18 años.

Con un montaje de gran formato, la banda promete una noche cargada de sentimiento y energía norteña, en un recinto que ha venido ganando protagonismo para eventos masivos en Antioquia.

Sobre Bogotá, la productora informó que se llevará a cabo el 16 de abril en el Movistar Arena.

La apuesta de Grupo Frontera en Colombia

Frontera encuentra en Colombia un público que ha impulsado el boom del regional mexicano, un fenómeno que crece año tras año. Con precios accesibles, cercanía emocional y un concepto artístico sólido, la agrupación promete conciertos memorables en 2026.

Los seguidores podrán vivir dos noches históricas donde la emoción, la música y la conexión con el público serán protagonistas.

