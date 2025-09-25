Confunden a Westcol con Maluma y el streamer reacciona: “Está pasando mucho”

Una nueva polémica se ha sumado al historial mediático del empresario ya que, en una reciente oportunidad, fue confundido con Juan Luis Londoño Arias. Ante el impacto que generó la confusión, su reacción fue tema de conversación entre cientos de usuarios.

Westcol es confundido con Maluma en la calle

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, ha desatado una nueva controversia en redes ya que se encuentra circulando un video en el que, mientras se encontraba manejando en su automóvil, algunos ciudadanos lo confundieron con el intérprete de ‘Según quién’.

Aunque las palabras de las personas no se logran escuchar, de manera clara, el empresario expresó que lo habían llamado como el artista.

Sin embargo, su reacción causó asombro ya que explicó que dicha confusión se presentaba con gran frecuencia por lo que se veía en la labor de aclarar que su aparición no se trataba del cantante.

¿Maluma dijeron?... si ve. Esto me está pasando mucho últimamente. Yo soy Westcol, a cada rato me toca decir eso, explicó el hombre.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que algunos internautas manifestaron que Westcol podría ser el Maluma de diferentes plataformas como Temu, Shein y AliExpress. Así mismo, usuarios realizaron algunas burlas ya que lo compararon con el reconocido personaje de Quico, del ‘Chavo del 8’.

Westcol y Yina Calderón tendrán encuentro

Por otro lado, en los días más recientes, el internet se ha visto conmocionado ante el anuncio oficial de la próxima entrevista que Westcol le realizará a Yina Calderón, quien participará en la próxima edición de ‘Stream Fighters’ al pelear en contra de Andrea Valdiri.

Sin embargo, el antioqueño manifestó sentir temor ante dicho encuentro ya que, en las semanas más recientes, explicó que los fanáticos de la mujer han realizado diferentes ediciones con los que han relacionado a ambos famosos en una posible relación sentimental.

Aunque el hombre ha desmentido cualquier relación afectiva con la mujer, explicó que se siente incómodo al ver los videos en los que se les ve, presuntamente, juntos con canciones románticas de fondo.