Los disfraces de Halloween más populares para este 2025 según ChatGPT

Comienza el mes más esperado para los fanáticos del terror y la inteligencia artificial ya ha sugerido algunos disfraces populares para este año.

Foto: Freepik
Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
05:08 p. m.
Octubre es todo un acontecimiento para los más fieles seguidores de la noche de brujas, pues durante todo el mes se hacen diferentes dinámicas para revivir la fiesta con la que las personas buscan recrear a sus personajes favoritos.

Para este nuevo año algunos personajes ya han tenido mayor relevancia sobre otros por lo que, según la IA, estos se perfilarán como los disfraces favoritos y más buscados por los internautas para este nuevo mes.

Disfraces de Halloween para el 2025

Halloween es la fecha ideal para que las personas salgan de la monotonía y encuentren inspiración en las fiestas de muertos. Por esto, la creatividad sale en su máximo esplendor a la hora de elegir el disfraz predilecto para las fiestas.

Según ChatGPT, estos serán algunos de los disfraces más buscados para este año:

Wednesday

Los personajes de series o películas con tramas oscuras siempre serán una de las opciones favoritas para los amantes de Halloween. Por esto, los personajes de Tim Burton no fallan ya que, para este año, Merlina Adams vuelve a posicionarse como una de las favoritas para la noche de brujas del 2025.

Así mismo, todos los personajes nuevos que se implementaron para la segunda parte de la popular serie de Netflix como zombies, hombres lobo, entre otros monstruos.

Wicked

La película de fantasía musical ha causado revuelo entre millones de internautas, pues el filme protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande sigue desatando gran fanatismo entre los internautas. Los disfraces, inspirados en los personajes de Elphaba y Glinda, seguirán siendo una buena opción para parejas y grupos de amigas, quienes pueden hacer sus propias versiones de estos personajes.

Stitch

El live action de la famosa película de Disney ‘Lilo & Stitch’ se ha tomado las tendencias para este 2025. Este disfraz es uno de los más favoritos para este Halloween ya que con este dúo se pueden incluir algunas mascotas para darle vida al auténtico extraterrestre azul.

Personajes de música

Los disfraces basados en artistas como Sabrina Carpenter no se quedan atrás, pues son unas de las opciones favoritas para recrear algunos de los looks más icónicos del mundo musical, basados en conciertos o videos.

Glitter, showgirl y looks de espectáculo

Estos son unos de los favoritos para este Halloween, pues varias artistas han implementado looks de espectáculo para sus más recientes trabajos musicales. Este es el caso de Taylor Swift y Karol G, quienes han popularizado looks glamurosos con lentejuelas, plumas, entre otros accesorios propios de los shows.

