CANAL RCN
Tendencias

El impactante mensaje que recibió la hermana de B-King dos meses después de su fallecimiento

Stefanía Agudelo reveló un extenso mensaje que la conmovió en pleno proceso de duelo y que reabrió la conversación sobre la memoria del artista.

B-King Stefanía Agudelo (1)
FOTO: Stefanía Agudelo - Instagram

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
02:55 p. m.
Más de dos meses después del fallecimiento de Bayron Sánchez, conocido como B-King, su hermana Stefanía Agudelo decidió volver a pronunciarse públicamente.

Aunque había evitado abordar el tema en redes, el 1 de diciembre compartió un mensaje que encontró en su celular y que la habría conmovido lo suficiente como hacerlo público. Un mensaje relacionado a un sueño con su hermano.

 

El sueño que motivó el mensaje dirigido a Stefanía Agudelo

La persona que escribió el texto afirmó haber tenido un sueño con B-King, lo que dio origen a una narración cargada de sentimientos. El mensaje iniciaba con una frase que llamó de inmediato la atención de Stefanía:

Tefa, no me lo vas a creer: me soñé con tu hermanito. Él está muy bien.

La mujer añadió que quizá el sueño se relacionaba con haber escuchado recientemente una de sus canciones favoritas: “Será porque ayer, mientras venía camino a casa, escuché su canción, que me encanta ‘Como yo’”.

El texto continuaba revelando la carga emocional que la remitente aseguraba vivir desde la muerte del artista. “Ay, hermosa, te lo juro que no dejo de pensar en tu hermanito lindo, y soñarme con él fue muy, muy lindo”, expresaba, dejando claro el impacto que su recuerdo le seguía generando.

Detalles del sueño revelado en el mensaje recibido por Stefanía Agudelo

En la narración, la mujer describió a B-King en un entorno que interpretó como un espacio de tranquilidad. Según relató, “lo veía tranquilo en una casa; él se estaba como recuperando de algo”, y añadió que en ese mismo ambiente también aparecía la madre del cantante.

Aunque reconoció tener partes difusas del sueño, aseguró que sentía que él “le había pedido que le llevara unas cosas”, elementos que, para ella, representaban señales de que “estaba bien en donde estaba”.

FOTO: Stefanía Agudelo - Instagram
