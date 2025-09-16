CANAL RCN
Tendencias

Herramientas de Gemini para simplificar métodos de estudio: aquí los detalles

La famosa herramienta de Google incorporó un modelo de aprendizaje guiado para sus usuarios.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
05:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Inteligencia Artificial está remodelando el mundo entero por lo que los métodos de estudio también se encuentran en proceso de transformación tras la llegada de dichas herramientas a todos los rincones del mundo.

Pese a los grandes debates que algunas de estas herramientas han generado en torno al ámbito académico, el asistente de Google desarrolló novedosas actualizaciones para incentivar el estudio por medio de funciones guiadas y comprender temáticas complejas.

¿Fin a las historias destacadas en Instagram?: detalles de la actualización
RELACIONADO

¿Fin a las historias destacadas en Instagram?: detalles de la actualización

Herramientas de Gemini para el aprendizaje guiado

Algunas de las nuevas herramientas que se han incorporado es el de aprendizaje guiado con el que los usuarios podrán utilizar este asistente. Este entrenador trabaja para ayudar a resolver problemas complejos por medio de rutas de trabajo o un paso a paso personalizado. La actualización marca una diferencia con su versión más antigua ya que en esta se ofrecían respuestas rápidas.

Este tipo de aprendizaje permite la descomposición de diferentes tareas mientras que ayuda a los usuarios a descubrir una explicación de cada concepto. Un ejemplo de este trabajo corresponde a la solución de problemas matemáticos ya que el asistente explica el paso a paso de la operación y no se limita a dar el resultado. Así mismo, Gemini incorporó más herramientas novedosas, tales como:

Aprendizaje por medio de recursos visuales

Parte de este nuevo modelo de aprendizaje data en su practicidad y dinamismo por lo que hace del estudio un espacio lleno de innovación y creatividad. Por esto, Gemini ahora integra, de manera automática, imágenes, videos de YouTube, diagramas, entre otras herramientas visuales, para facilitar la comprensión de un tema en específico.

Este es el truco para proteger los mensajes en WhatsApp: aquí paso a paso
RELACIONADO

Este es el truco para proteger los mensajes en WhatsApp: aquí paso a paso

Preparación de exámenes

Esta herramienta no se limita a enseñar ya que también incorporó una función con la que busca evaluar lo aprendido por medio de su herramienta que permite generar cuestionarios sobre un tema en específico.

Con esta se crean cuestionarios, sobre el tema de estudio de interés, y así mismo realiza tarjetas dinámicas con conceptos clave para practicar lo aprendido. Esta actualización podrá identificar y reforzar los conceptos más complicados de comprender.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Bogotá será sede de PULSO 2025, un evento sobre liderazgo y transformación social

Viral

Actos xenofóbicos fuera del trabajo: ¿Puede una empresa despedir a sus empleados?

Yina Calderón

Yina Calderón reveló la cantidad de cirugías a las que se ha sometido para reconstruir sus glúteos

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Cómo se prepara el té matcha? Estos son los beneficios y quienes deberían evitarlo

El té matcha se ha convertido en la bebida favorita de muchas personas. Por ello, te contamos los múltiples beneficios de este antioxidante.

Valle del Cauca

Un soldado muerto y otro herido dejó enfrentamiento con disidencias en Buga, Valle

Según las versiones preliminares del caso, los militares frustraron el hurto de un vehículo, lo que desató un combate con presuntas disidencias de las Farc.

Brasil

Bolsonaro hospitalizado tras crisis de salud en prisión domiciliaria

Licencia de conducción

Los nuevos costos que tendría la licencia de conducción en Colombia: ojo al nuevo trámite

Liga BetPlay

Revelan escalafón de los jugadores más devaluados en el FPC: hay novedades