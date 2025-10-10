¡Histórico! Carlos Vives interpretará la canción oficial del Mundial 2026

El cantante fue seleccionado para interpretar la canción oficial junto a Emilia, Wisin y Xavi.

¿Cuándo será dará a conocer la canción oficial de Carlos Vives?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se alista para hacer historia en el ámbito deportivo y musical. Recientemente, se confirmó que Carlos Vives participará en la canción oficial del torneo junto a Emilia, Wisin y Xavi.

El tema, titulado “Somos más”, formará parte del evento que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Este anuncio marca un hito histórico, pues es la primera vez que un cantante lidera la colaboración musical oficial del Mundial a través de una cadena estadounidense.

La canción será presentada durante los Premios Billboard el 23 de octubre, donde Carlos Vives, la argentina Emilia, el puertorriqueño Wisin y el joven artista Xavi interpretarán en vivo este esperado sencillo que, seguramente, cautivará a los fanáticos del deporte.

Así será la presentación de Carlos Vives para el Mundial 2026

El orgullo colombiano se refleja una vez más en el escenario internacional, y Carlos Vives se prepara para brillar en el Mundial 2026, consolidando otro gran logro en su exitosa carrera musical.

A lo largo de los años, varios artistas colombianos han dejado en alto el nombre del país en eventos de talla mundial. Entre ellos se destaca Shakira, quien ha hecho historia al ser la voz que ha puesto a vibrar a millones de aficionados del fútbol en todo el planeta.

Recordemos que su primera participación fue en la Copa Mundial de la FIFA 2006, celebrada en Alemania, donde interpretó “Hips Don’t Lie” junto a Wyclef Jean durante la clausura en el Estadio Olímpico de Berlín. Más tarde, regresó en el Mundial de 2010 en Sudáfrica con el icónico “Waka Waka”, y nuevamente en el Mundial de 2014 en Brasil con la canción “La La La”, consolidando su legado como una de las artistas más emblemáticas de la historia de los mundiales.

Ahora bien, no cabe duda de que Carlos Vives dejará en alto el nombre de Colombia. Se espera que, en los próximos días, el intérprete comparta más detalles sobre su participación y sobre cómo se está preparando para este importante evento mundial.