Horóscopo de hoy: martes 12 de agosto de 2025
Este martes 12 de agosto, se presenta como una jornada favorable para la introspección y la reflexión consciente.
Noticias RCN
07:06 a. m.
La jornada se perfila como un punto de inflexión emocional y mental para los doce signos del zodiaco. La influencia lunar impulsa a la acción, pero la recomendación general es actuar con mesura y priorizar la claridad antes que la velocidad. El clima astrológico favorece la revisión de proyectos, la depuración de hábitos y la apertura a conversaciones honestas que fortalezcan vínculos personales y profesionales.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Sientes un llamado interior para frenar el ritmo y replantear tus prioridades. En lugar de avanzar aceleradamente, dedica tiempo a identificar y eliminar lo que te agobia. Hoy la claridad gana al movimiento excesivo.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu creatividad se activa cuando sueltas el control. Permítete fluir sin un plan fijo. Las ideas pueden brotar en momentos inesperados.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Hoy te conviene consolidar lo que ya tienes, en lugar de perseguir nuevas metas. La estabilidad que construyas será la base de futuros avances.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las intenciones confusas ya no sirven. Habla con claridad y sinceridad. Las relaciones se alinearán cuando tú te muestres auténtico.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El pasado puede ser una brújula, pero no debes aferrarte. Honra tus vínculos anteriores, pero mantente abierto a nuevas conexiones emocionales.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Si algo ya no te representa, renuévalo. Remodela tus hábitos, tu imagen o incluso tu forma de pensar. Hoy es el día perfecto para reinventarte.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Revive emociones pasadas solo si sirve para aclarar tu presente. Deja que las reflexiones te permitan avanzar con menos carga emocional.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Identifica los patrones que ya no te sirven. La transformación puede ser lenta, pero ya puedes vislumbrar el camino hacia tu evolución.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La creatividad no es una línea recta y eso es bueno. Escucha ese impulso súbito de aprender algo nuevo o explorar una vía alternativa.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu enfoque debe cambiar de la resolución inmediata al replanteamiento consciente. Libera lo que ya no aporta valor, y verás cómo surgen nuevas ideas.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Este es un buen día para reorganizar tus pensamientos y tus actos. Establece nuevas estructuras que reflejen tu visión más auténtica.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Déjate fluir hacia lo que realmente deseas. Libérate de obligaciones ajenas y reconéctate con tu intuición. El camino más genuino te espera.