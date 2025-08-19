CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: martes 19 de agosto de 2025

Una jornada para actuar con inteligencia emocional, fortalecer vínculos y tomar decisiones que abren nuevos caminos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
06:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 19 de agosto de 2025 se presenta como un día ideal para equilibrar la acción con la reflexión. La energía favorece los diálogos sinceros, los cambios bien pensados y el reconocimiento de lo que cada signo realmente necesita. Consulta tu signo y descubre qué te depara el día.

¡Inesperado! Quedó eliminado este importante participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025
RELACIONADO

¡Inesperado! Quedó eliminado este importante participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Aries (21 mar. - 19 abr.)

Hoy la paciencia será tu mejor aliada. Aunque quieras resolver todo rápido, lo conveniente será ir paso a paso. Escuchar antes de actuar te dará mejores resultados.

Tauro (20 abr. - 20 may.)

La estabilidad que buscas puede llegar si confías más en ti. Evita aferrarte a lo que ya cumplió su ciclo. Hoy es buen día para ordenar tus prioridades.

Géminis (21 may. - 20 jun.)

Tu mente está inquieta y llena de ideas. Procura enfocarte en una sola cosa para no perderte en distracciones. Una conversación traerá una revelación inesperada.

Cáncer (21 jun. - 22 jul.)

Las emociones estarán intensas, pero no dejes que te dominen. Busca apoyo en alguien de confianza y recuerda que pedir ayuda no es debilidad, sino fortaleza.

¿Cómo adoptar un perro o un caballo de la Policía Nacional? Guía completa
RELACIONADO

¿Cómo adoptar un perro o un caballo de la Policía Nacional? Guía completa

Leo (23 jul. - 22 ago.)

La energía del día te impulsa a destacar, pero es importante que no olvides reconocer a los demás. El liderazgo se fortalece con gratitud y empatía.

Virgo (23 ago. - 22 sept.)

Un detalle pequeño puede marcar la diferencia. Hoy tu ojo crítico será útil para resolver un problema. No te exijas tanto: el avance también se celebra.

Libra (23 sept. - 22 oct.)

Tu capacidad para conciliar será puesta a prueba. Si surge un conflicto, recuerda que mantener la calma no significa ceder siempre. Marca límites con equilibrio.

Escorpio (23 oct. - 21 nov.)

Podrías sentirte más intenso de lo habitual. Transforma esa energía en algo productivo. Hoy, la disciplina será tu mejor herramienta para lograr avances.

Sagitario (22 nov. - 21 dic.)

La rutina puede volverse pesada, pero tendrás la oportunidad de darle un giro creativo. Una invitación inesperada traerá alegría. Acepta lo nuevo sin miedo.

Capricornio (22 dic. - 19 ene.)

La organización será clave en este día. Evita asumir más de lo que puedes manejar. Reconocer tus límites también forma parte de la disciplina que te caracteriza.

Acuario (20 ene. - 18 feb.)

Tu curiosidad te llevará a descubrir algo que puede inspirarte. Abre tu mente a nuevas perspectivas, pero sin dejar de lado el compromiso con lo esencial.

Piscis (19 feb. - 20 mar.)

Hoy tu intuición estará más fuerte que nunca. Úsala para tomar decisiones importantes, pero evita idealizar situaciones. El equilibrio entre razón y corazón será clave.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

¡Inesperado! Quedó eliminado este importante participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Policía Nacional

¿Cómo adoptar un perro o un caballo de la Policía Nacional? Guía completa

Artistas

Westcol tuvo un percance de salud y será operado de emergencia: esto le pasó

Otras Noticias

Millonarios

Neyser Villarreal rompió el silencio tras ponerse la camiseta del América de Cali: tomó decisiones

El delantero de Millonarios confirmó que el club lo sancionó y pidió perdón por lo ocurrido. Estas fueron sus palabras.

Temblor en Colombia

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 18 de agosto de 2025! Estas zonas del país sintieron los movimientos

El Servicio Geológico Colombiano aclaró exactamente en dónde se sintieron cada uno de los temblores de este 18 de agosto. Estos son los detalles.

Donald Trump

Donald Trump afirma que se organizará una cumbre para reunir a Putin y Zelenski

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 18 de agosto de 2025 en último sorteo

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura