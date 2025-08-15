CANAL RCN
Horóscopo de hoy: viernes 15 de agosto de 2025

Este viernes 15 de agosto, llega con una energía que impulsa a cerrar ciclos y abrir nuevos caminos.

agosto 15 de 2025
07:13 a. m.
El aire se ve inspirado a innovar y conectar con otros. Es un día ideal para tomar decisiones conscientes, reforzar la confianza y sembrar proyectos con visión a futuro.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía de hoy te impulsa a reconstruir lo que ya habías dejado atrás. En lugar de aferrarte a lo que pudo haber sido, confía en lo que puedes crear ahora. El cosmos te invita a soltar el pasado y encender una nueva llama interna.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu magnetismo está en su punto más alto. Aprovecha para reivindicar tu voz y hacer avanzar tus proyectos con convicción, sin esperar que otros inicien el movimiento. Confía, este impulso es tuyo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mirada debe centrarse en lo esencial. No temas soltar lo superfluo y conectar con lo que realmente te llena. Un mensaje, una idea es capaz de encender una chispa creativa en tu día.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Has recorrido una fase de agitación. Hoy, esa claridad reciente te permite recibir apoyo verdadero y expandirte con entusiasmo. Nuevas aventuras llaman a tu puerta, listos para llevarte a otro nivel.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se activa tu brillo innato ya que estás en el centro de atención en el mejor sentido. Si buscabas reconocimiento o conexiones, hoy es el día para dejarte ver y dejar huella con brillo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Has recibido revelaciones que te instan al descanso consciente y al cultivo de ideas potentes. No te precipites, apuesta por el paso firme, que te permita construir abundancia duradera.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La rutina pesa y tú lo empiezas a notar. El universo abre una ventana para que explores nuevas versiones de ti mismo. Atrévete a dar un paso fuera del guion y descubrir parte de lo que siempre estuvo dentro.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hoy es tu día para levantarte y defender lo que has cultivado. No estás para rendirte ya que tu intuición te advierte que una chispa de creación está en el umbral. Construye, pero no olvides cuidar tu descanso.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La rueda de la fortuna gira hacia ti. Tu fuerza interior es tu mejor aliada para generar sinergia con tu grupo cercano y el universo conspirará a tu favor si actúas con disciplina y enfoque.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu miedo a perder lo que tienes puede estar conteniéndote. Hoy, el cosmos te reta a soltar ese apego y preguntarte sobre las maravillas que te esperan si te animas. Es momento de avanzar.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Has abierto los ojos a nuevas posibilidades, y hoy recibes reconocimiento por tu autenticidad, especialmente al compartir tu mundo en casa. Esa libertad que valoras se fortalece desde lo más íntimo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Te emerge una sensación de alivio ya que las tempestades internas comienzan a calmar. Hoy, soltar la presión y permitir que fluya tu creatividad será tu mejor brújula.

