Horóscopo de hoy: viernes 8 de agosto de 2025

Energía renovada para cerrar la semana con claridad, calma y decisiones que te acercan a tu centro. Así influye el cosmos en tu signo.

agosto 08 de 2025
06:39 a. m.
Este viernes 8 de agosto invita a soltar la tensión acumulada y reencontrarse con el placer de lo cotidiano. Una jornada para fluir, socializar con intención y liberar lo que ya no suma. Cada signo tendrá hoy la oportunidad de reconectar con su energía de manera más ligera y sincera.

Aries (21 mar. - 19 abr.)

La impulsividad te puede jugar en contra si no manejas bien tus emociones. Trata de canalizar tu energía en algo físico o creativo. Una conversación podría cambiar tu perspectiva.

Tauro (20 abr. - 20 may.)

Hoy lo material y lo emocional se cruzan. Evita gastar de más para compensar vacíos internos. Tu estabilidad viene de dentro, no de lo que puedas adquirir afuera.

Géminis (21 may. - 20 jun.)

La dispersión mental será tu mayor reto. Si logras enfocarte, lograrás cerrar una tarea clave antes del fin de semana. Escucha más y habla menos para ganar claridad.

Cáncer (21 jun. - 22 jul.)

La sensibilidad está a flor de piel. No te aísles, pero elige bien con quién compartirte. Hoy es buen momento para soltar cargas que ya no te corresponde sostener.

Leo (23 jul. - 22 ago.)

Tu brillo personal se nota, pero cuidado con imponer tu voluntad. Escucha las necesidades del otro. El liderazgo también se ejerce desde la empatía.

Virgo (23 ago. - 22 sept.)

Una verdad incómoda podría salir a la luz. En vez de evitarla, abórdala con madurez. Tu capacidad para organizar el caos será especialmente útil hoy.

Libra (23 sept. - 22 oct.)

Las relaciones se vuelven protagonistas. Necesitas equilibrio, pero también firmeza. No digas sí solo por evitar conflictos. Tu bienestar emocional es prioridad.

Escorpio (23 oct. - 21 nov.)

Lo que reprimes hoy puede salir de forma intensa. Mejor busca un espacio privado para procesar. Canaliza en algo productivo lo que sientes antes de explotar.

Sagitario (22 nov. - 21 dic.)

El cuerpo pide descanso, aunque la mente esté llena de ideas. Prioriza el autocuidado. Una pausa breve puede devolverte la inspiración que creías perdida.

Capricornio (22 dic. - 19 ene.)

Es momento de revisar lo que has logrado en la semana y reconocer tu esfuerzo. No todo tiene que ser eficiencia. Hoy, un poco de ternura también suma.

Acuario (20 ene. - 18 feb.)

Surge la necesidad de romper con la rutina. Aprovecha para explorar algo nuevo, aunque sea pequeño. Tu mente necesita aire fresco y hoy es buen día para buscarlo.

Piscis (19 feb. - 20 mar.)

Tu intuición está aguda, pero podrías confundirla con miedo. Antes de tomar decisiones importantes, asegúrate de estar actuando desde la calma, no desde la ansiedad.

