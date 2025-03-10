IA reveló quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Son seis participantes que se encuentran en riesgo en MasterChef Celebrity Colombia . La Inteligencia Artificial reveló quién sería el próximo eliminado en abandonar la competencia.

¿Cuáles son los participantes que se encuentran en riesgo en MasterChef Celebrity Colombia?

Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Jorge Herrera, Ricardo Vesga, Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos son los participantes que se encuentran en riesgo en la competencia.

Esta eliminación sería una de las más fuertes y no es para menos que, los cocineros deben demostrar sus habilidades gastronómicas para cautivar a los jueces. Ahora bien, la IA reveló quién sería el cocinero que abandona la cocina más importante de Colombia.

¿Quién sería eliminado 12 de MasterChef Celebrity?, según la IA

Según una predicción realizada por la inteligencia artificial, la próxima eliminada de MasterChef Celebrity Colombia sería Michelle Rouillard, convirtiéndose en la participante número 12 en abandonar la competencia.

En primer lugar, aunque ha demostrado disciplina y creatividad, sus platos han sido irregulares y en varias ocasiones ha recibido críticas por problemas por sus platos débiles. Además, frente a competidores más técnicos y consistentes como Raúl Ocampo o Alejandra Ávila.

Finalmente, la IA toma en cuenta las tendencias de eliminación del reality, donde quienes acumulan varios errores en pruebas de presión suelen ser los siguientes en salir, lo que ubicaría a Michelle en una posición vulnerable dentro de la competencia.

Por otro lado, Raúl Ocampo se ha distinguido por presentar platos equilibrados y mantener una gran organización en la cocina; Alejandra Ávila, por su creatividad y constante búsqueda de nuevas ideas; Jorge Herrera, por su disciplina y constancia en cada preparación; Ricardo Vesga, por ser un competidor estable y confiable; y Luis Fernando Hoyos, por la pasión y creatividad que imprime en cada uno de sus platos.