IA reveló quién sería la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality

El próximo 28 de septiembre, a través de las pantallas del Canal RCN, se conocerá la próxima Miss Universe Colombia, quién representará en el certamen de belleza más importante.

Un total de 28 candidatas llegaron a Miss Universe Colombia, el reality, con el objetivo de demostrar que cuentan con el talento, la determinación, la preparación y las cualidades necesarias para representar a la mujer colombiana y dejar en alto el nombre del país.

A lo largo de varios retos, las participantes se enfrentaron a pruebas de pasarela, fotografía, deporte y creatividad, mostrando sus habilidades en cada escenario. Los jurados Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez fueron los encargados de evaluar su desempeño para definir quién merece quedarse con la corona.

¿Quién es la posible candidata para ganar Miss Universe Colombia, el reality, según la IA?

Según la Inteligencia Artificial, reveló las posibles candidatas favoritas para ganar Miss Universe Colombia.

De hecho, una de las grandes favoritas y posible ganadora es Eliana Duque, representante del Valle, por su constancia y buen desempeño en las etapas del concurso. También han sido mencionadas como candidatas con gran posibilidad:

Vanessa Pulgarín (Antioquia): Aparece frecuentemente en predicciones y rankings como una de las más completas en pasarela, carisma y experiencia.

Gloria Mutis (Santander): Frecuentemente mencionada como una de las favoritas del público por su elegancia y presencia mediática.

Ángela Arcila (Risaralda): Aunque no es la más mencionada en todos los listados, en predicciones especializadas aparece como una apuesta sorpresiva por su perfil equilibrado.

Sofía Donado (Magdalena): Ha ganado visibilidad en redes y listados de "top favoritas" por su estilo y desempeño en desafíos previos.

Eliana Duque (Valle del Cauca): Ha sido señalada en varias predicciones como una candidata muy fuerte que reúne talento y simpatía.

¿Cómo votar por la candidata favorita en Miss Universe Colombia, el reality?

Es necesario recordar que se puede elegir a la candidata favorita por medio de las votaciones.

