‘Ivonny Bonita’ de Karol G se convirtió en la canción más buscada hoy en Shazam Estados Unidos

Carolina Giraldo ha marcado un hito histórico para la música latinoamericana, pues su presentación en el Fashion Show de Victoria’s Secret se ha tomado el internet ante la contundencia de su performance y las icónicas pasarelas que se llevaron a cabo durante su presentación.

‘Ivonny Bonita’ de Karol G en Shazam

La antioqueña se tomó su cuenta de Instagram para revelar detalles inéditos del detrás de cámaras de su más reciente presentación en el importante desfile de moda. Por esto, por medio de fotografías y videos, compartió sus ensayos, el proceso de maquillaje al que se sometió, el momento tras probarse sus icónicas alas, entre otros instantes durante el especial día.

No obstante, los internautas han viralizado un momento puntual de su presentación ya que la aparición de Bella Hadid mientras la paisa interpretaba su canción ‘Ivonny Bonita’ ha revolucionado el mundo del internet.

Así lo dio a conocer Carolina, quien compartió la novedad de que su melodía logró el primer lugar dentro de las canciones más buscadas, en Estados Unidos, por medio de la aplicación móvil Shazam que permite identificar canciones en segundos al habilitar el micrófono.

No cabe duda de que el icónico momento pasó a la historia de las pasarelas de la prestigiosa marca, pues millones de internautas elogiaron la presentación de la paisa al ser parte de los famosos ángeles de Victoria’s Secret.

Karol G envía mensaje de agradecimiento a su coreógrafa

Dentro de las historias de la artista, compartidas en sus redes sociales oficiales, Giraldo hizo una especial mención a la mujer encargada de la mayoría de coreografías que ha realizado tanto para los videoclips de sus más recientes canciones como las últimas presentaciones en público que ha tenido.

“Te amo maestra… gracias por estos meses de trabajo duro y compromiso conmigo. Por exigirme, por apretarme y mentalizarme. Me cambiaste la vida @dannip18”, expresó.