CANAL RCN
Tendencias

‘Ivonny Bonita’ de Karol G se convirtió en la canción más buscada hoy en Shazam Estados Unidos

El éxito de Karol G se ha tomado los buscadores de Estados Unidos tras su interpretación en el evento de Victoria’s Secret.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
08:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carolina Giraldo ha marcado un hito histórico para la música latinoamericana, pues su presentación en el Fashion Show de Victoria’s Secret se ha tomado el internet ante la contundencia de su performance y las icónicas pasarelas que se llevaron a cabo durante su presentación.

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G en el show de Victoria’s Secret 2025
RELACIONADO

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G en el show de Victoria’s Secret 2025

‘Ivonny Bonita’ de Karol G en Shazam

La antioqueña se tomó su cuenta de Instagram para revelar detalles inéditos del detrás de cámaras de su más reciente presentación en el importante desfile de moda. Por esto, por medio de fotografías y videos, compartió sus ensayos, el proceso de maquillaje al que se sometió, el momento tras probarse sus icónicas alas, entre otros instantes durante el especial día.

No obstante, los internautas han viralizado un momento puntual de su presentación ya que la aparición de Bella Hadid mientras la paisa interpretaba su canción ‘Ivonny Bonita’ ha revolucionado el mundo del internet.

Así lo dio a conocer Carolina, quien compartió la novedad de que su melodía logró el primer lugar dentro de las canciones más buscadas, en Estados Unidos, por medio de la aplicación móvil Shazam que permite identificar canciones en segundos al habilitar el micrófono.

No cabe duda de que el icónico momento pasó a la historia de las pasarelas de la prestigiosa marca, pues millones de internautas elogiaron la presentación de la paisa al ser parte de los famosos ángeles de Victoria’s Secret.

Inédito: Shakira confirma colaboración con Beéle y Ed Sheeran en una misma canción
RELACIONADO

Inédito: Shakira confirma colaboración con Beéle y Ed Sheeran en una misma canción

Karol G envía mensaje de agradecimiento a su coreógrafa

Dentro de las historias de la artista, compartidas en sus redes sociales oficiales, Giraldo hizo una especial mención a la mujer encargada de la mayoría de coreografías que ha realizado tanto para los videoclips de sus más recientes canciones como las últimas presentaciones en público que ha tenido.

“Te amo maestra… gracias por estos meses de trabajo duro y compromiso conmigo. Por exigirme, por apretarme y mentalizarme. Me cambiaste la vida @dannip18”, expresó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

¿Por qué algunas personas siempre eligen parejas que las hacen sufrir?

Artistas

Grupo Firme anuncia segunda fecha en Bogotá: invitados, boletería y más del Órale Wey Fest

Animales

¿Cómo salvar a un perro pequeño del ataque de uno más grande, según adiestrador?

Otras Noticias

Bogotá

MinDefensa califica como “intento de homicidio” ataque con flechas a policías en disturbios en Bogotá

El ministro Sánchez advirtió que el Estado colombiano “no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública”

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 17 de octubre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 17 de octubre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Estados Unidos

Trump revela que Maduro ofreció “todos los recursos” de Venezuela para frenar la presión militar de EE. UU.

Cuidado personal

La importancia de consumir magnesio antes de dormir, según expertos

Artistas

La nueva faceta de Eduardo Luis que sorprendió a sus seguidores: “Así soy”