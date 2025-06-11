Este es el actor considerado el ‘más sexy’ del 2025, según la revista People

El reconocido actor británico de 37 años ha logrado cautivar a miles de fanáticas alrededor del mundo. En la actualidad, se consolida como uno de los artistas más exitosos de la industria del entretenimiento.

¿Quién es el hombre más sexy del mundo, según la revista People?

La prestigiosa revista People reveló su lista anual de las personas más bellas del 2025, y en esta ocasión sorprendió al elegir a Jonathan Bailey como el “hombre más sexy del mundo”.

En los últimos meses, la carrera del actor ha alcanzado un notable ascenso gracias a su participación tanto en producciones cinematográficas como en plataformas de streaming. Bailey alcanzó gran popularidad por su papel en la exitosa serie Bridgerton , que marcó un antes y un después en su trayectoria. Posteriormente, formó parte del elenco de Wicked, donde compartió escena con Ariana Grande, consolidándose como uno de los intérpretes más destacados de su generación.

¿Cómo reaccionó Jonathan Bailey tras conocer la noticia?

A través de sus redes sociales, el actor compartió su entusiasmo tras enterarse del reconocimiento, aunque confesó que había conocido la noticia desde hacía varias semanas, pero debía mantenerla en secreto.

“Estoy emocionado de que algunos amigos y familiares lo descubran... Me han visto crecer. Detrás de la máscara de ser identificado como un hombre sexy, hay otras verdades que conocen y de las que han sido testigos”, expresó Bailey con humor y emoción.

El nombramiento ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde los fanáticos celebran el merecido reconocimiento al talento y carisma del actor británico.