“Me da vergüenza”: Jorge Rausch se molesta al probar un platillo en MasterChef Celebrity

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia iniciaron un nuevo ciclo en la competencia ante la más reciente eliminación del actor Luis Fernando Hoyos, quien tuvo serios problemas de sal en el sándwich de lomo que presentó en su último reto.

Por esto, los jueces han manifestado su preocupación ante los niveles de exigencia que han impuesto en la competencia, pues han manifestado su intención por seguir viendo platos propios de la alta cocina.

RELACIONADO Estos son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp este 31 de octubre

Chefs de MasterChef Celebrity se enojan

En la más reciente oportunidad, los participantes, que aún se mantienen en el juego, tuvieron la responsabilidad de preparar platillos que pudieran deleitar el paladar de los jueces al usar arroz, uno de los ingredientes principales en las cocinas colombianas.

Así mismo, cada celebridad tuvo que cocinar con un tipo de arroz específico, de modo que, les fue asignada una preparación puntual. En el caso de Carolina Sabino, quien trabajó con arroz blanco, tuvo que inspirarse en un almuerzo familiar para presentar su platillo ante los jueces.

El reto contó con la presencia de dos comensales los cuales fueron foodies que han conquistado las redes sociales por medio de contenido gastronómico.

Pese a las guías que todos recibieron, algunas celebridades no obtuvieron los resultados esperados ya que los chefs manifestaron su gran disgusto. Este fue el caso de la preparación de Carolina Sabino, quien, según el chef Rausch, había hecho un plato sencillo.

A mí me saca la piedra que a estas alturas de la competencia me traigan un lomo así… me da vergüenza con ustedes además, aseguró.

RELACIONADO Bad Bunny se convierte en el mejor artista latino del siglo XXI durante los premios Billboard 2025

Cuáles fueron los errores de Carolina Sabino

Algunas de las fallas técnicas que se presentaron en su preparación fue la falta de sal en el arroz, el lomo tenía una textura dura, varios ingredientes no funcionaban juntos, entre otras críticas con respecto al uso de varios carbohidratos.

No obstante, el foodie Alejandro Escallón manifestó que al tratase de un plato inspirado en una cena familiar “era normal tener dos carbohidratos”.

Ante los comentarios, los demás cocineros manifestaron su impacto al ver la actitud que tomó la actriz al percatarse de las críticas que se hicieron sobre su almuerzo.