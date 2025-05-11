CANAL RCN
Tendencias

¿No hubo acuerdo?: Jorge y Nicolás enfrentan opiniones en MasterChef Celebrity

Los jueces tuvieron diferencias al deliberar en el más reciente reto de salvación.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
10:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los cocineros volvieron a enfrentarse en un nuevo reto de salvación para evitar a toda costa la eliminación y asegurar su cupo en el top 7 de la competencia. Sin embargo, en esta oportunidad, no solo los participantes se enfrentaron en medio del desafío ya que los jueces también protagonizaron una división de opiniones a la hora de dar su deliberación final.

Ryan Castro anuncia el concierto más importante de su carrera: fecha y lugar
RELACIONADO

Ryan Castro anuncia el concierto más importante de su carrera: fecha y lugar

Chefs enfrentan conceptos en MasterChef

La más reciente salvación fue protagonizada por Carolina, Violeta, Patty y Michelle, quienes tuvieron la responsabilidad de crear un plato colombiano bajo el uso obligatorio de la mantequilla.

Por esto, cada mujer decidió apelar a sus raíces para no solo deleitar el paladar de los jueces, sino también dejar ver su creatividad al plasmar cultura y sabor en un platillo.

Pese a las complicaciones, en cada una de las estaciones, las mujeres lograron presentar la comida ante los chefs. No obstante, no todas las cocineras tuvieron el desempeño esperado del reto ya que Carolina tuvo problemas con el punto de sal de su preparación y Patty no alcanzó a sorprender del todo.

La disputa se generó en torno al trabajo de Violeta y Michelle, quienes tuvieron un desempeño superior al de las demás cocineras. Ambos chefs resaltaron tanto la presentación, innovación y sabor de las dos preparaciones.

Sin embargo, Jorge Rausch exaltó especialmente el trabajo de Michelle ya que, al darle su famoso cachete, explicó la gran cantidad de estudio que la llevó a presentar dicha preparación.

Por su parte, Nicolás de Zubiría manifestó que su preparación favorita era la que había presentado Violeta, pues resaltó el buen uso de todos los ingredientes y el especial emplatado que construyó.

Jhonny Rivera recibe condecoración en el Senado de la República: aquí los detalles
RELACIONADO

Jhonny Rivera recibe condecoración en el Senado de la República: aquí los detalles

¿Quién ganó el reto de salvación en MasterChef?

Ante las importantes dudas, por parte de los demás cocineros que se encontraban en el lounge, los chefs tuvieron que reunirse para tomar una sola y única decisión que definiera el reto de salvación. Por esto, quien se llevó el triunfo del reto fue la actriz y modelo Michelle.

Por esto, la próxima eliminación enfrentará a Carolina, Violeta y Patricia, quienes manifestaron su preocupación ante la alta complejidad que el novedoso reto impondrá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

¡Increíble! IA predijo quién sería eliminado y no alcanzaría el Top 7 de MasterChef Celebrity

Conciertos

Ryan Castro anuncia el concierto más importante de su carrera: fecha y lugar

Cine

Polémica en ‘Stranger Things’: Millie Bobby denuncia acoso laboral contra David Harbour

Otras Noticias

La Guajira

Ejército destruyó siete artefactos explosivos en La Guajira que habrían sido instalados por el ELN

Los artefactos estaban conformados por tres cilindros de 120 libras y cuatro de 80 libras, los cuales representaban un grave riesgo para los habitantes del sector.

Luis Díaz

¿Qué pasó en el camerino? Esto le dijeron los jugadores a Luis Díaz tras su expulsión ante el PSG

En el Bayern Múnich priorizaron más los goles de Luis Díaz, que la expulsión del colombiano ante el PSG.

Enfermedades

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes

Dólar

Dólar sorprendió y cambió de tendencia este 5 de noviembre en Colombia: así se cotiza la divisa

Redes sociales

Muere legendaria actriz de Hollywood y nominada al Óscar: esto se sabe