¿No hubo acuerdo?: Jorge y Nicolás enfrentan opiniones en MasterChef Celebrity

Los cocineros volvieron a enfrentarse en un nuevo reto de salvación para evitar a toda costa la eliminación y asegurar su cupo en el top 7 de la competencia. Sin embargo, en esta oportunidad, no solo los participantes se enfrentaron en medio del desafío ya que los jueces también protagonizaron una división de opiniones a la hora de dar su deliberación final.

Chefs enfrentan conceptos en MasterChef

La más reciente salvación fue protagonizada por Carolina, Violeta, Patty y Michelle, quienes tuvieron la responsabilidad de crear un plato colombiano bajo el uso obligatorio de la mantequilla.

Por esto, cada mujer decidió apelar a sus raíces para no solo deleitar el paladar de los jueces, sino también dejar ver su creatividad al plasmar cultura y sabor en un platillo.

Pese a las complicaciones, en cada una de las estaciones, las mujeres lograron presentar la comida ante los chefs. No obstante, no todas las cocineras tuvieron el desempeño esperado del reto ya que Carolina tuvo problemas con el punto de sal de su preparación y Patty no alcanzó a sorprender del todo.

La disputa se generó en torno al trabajo de Violeta y Michelle, quienes tuvieron un desempeño superior al de las demás cocineras. Ambos chefs resaltaron tanto la presentación, innovación y sabor de las dos preparaciones.

Sin embargo, Jorge Rausch exaltó especialmente el trabajo de Michelle ya que, al darle su famoso cachete, explicó la gran cantidad de estudio que la llevó a presentar dicha preparación.

Por su parte, Nicolás de Zubiría manifestó que su preparación favorita era la que había presentado Violeta, pues resaltó el buen uso de todos los ingredientes y el especial emplatado que construyó.

¿Quién ganó el reto de salvación en MasterChef?

Ante las importantes dudas, por parte de los demás cocineros que se encontraban en el lounge, los chefs tuvieron que reunirse para tomar una sola y única decisión que definiera el reto de salvación. Por esto, quien se llevó el triunfo del reto fue la actriz y modelo Michelle.

Por esto, la próxima eliminación enfrentará a Carolina, Violeta y Patricia, quienes manifestaron su preocupación ante la alta complejidad que el novedoso reto impondrá.