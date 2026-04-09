Color y transformación comunitaria: los beneficios de pintar para la convivencia ciudadana

Durante varios meses, comunidades enteras en distintas regiones del país se unieron alrededor de un mismo objetivo: recuperar sus espacios deportivos y convertirlos nuevamente en puntos de encuentro, juego y convivencia.

Así se desarrolló 'Comunidades en Color', un proyecto que llegó a su cierre luego de 10 jornadas de transformación comunitaria, dejando resultados que trascienden lo estético.

En total, más de 8.000 metros cuadrados de canchas, muros y entornos urbanos fueron intervenidos mediante procesos de arte colectivo, participación ciudadana y trabajo colaborativo.

La iniciativa no solo implicó la renovación de espacios físicos, sino que también representó un ejercicio de construcción conjunta, donde vecinos, líderes sociales, jóvenes, mujeres y voluntarios jugaron un papel clave en cada etapa.

Participación comunitaria: el corazón del proyecto

Uno de los pilares de 'Comunidades en Color' fue la co-creación. Antes de cada intervención, se realizaron talleres creativos, espacios de diálogo y procesos formativos en los que las comunidades definieron los diseños, mensajes y usos de los escenarios recuperados. Este enfoque permitió que cada espacio reflejara la identidad y las necesidades reales de sus habitantes.

A lo largo del proyecto, más de 500 personas participaron activamente en jornadas de preparación e intervención. Además, más de 700 ciudadanos recibieron formación en pintura y liderazgo comunitario, sumando más de 150 horas de capacitación.

Este componente formativo fortaleció el tejido social y promovió el sentido de pertenencia, clave para el cuidado de los espacios intervenidos.

Más allá del color: sostenibilidad y futuro

Para llevar a cabo las intervenciones se utilizaron más de 1.100 galones de pintura, aplicados directamente por la comunidad y los voluntarios. Estos materiales incorporan tecnología desarrollada por la compañía Dow, lo que garantiza mayor durabilidad y protección de los espacios, contribuyendo a que el impacto del proyecto perdure en el tiempo.

El cierre de la iniciativa incluyó 10 entregas simbólicas y la firma de acuerdos comunitarios de sostenibilidad, compromisos establecidos por los propios habitantes para cuidar, usar y preservar estos escenarios como bienes colectivos.

“Este proyecto demuestra que cuando se trabaja de la mano con las comunidades, los cambios son más profundos y duraderos”, afirmó Carolina Mantilla, presidenta de la Región Norte de América Latina de Dow, quien destacó además el papel de la innovación en estos procesos.

'Comunidades en Color' cierra así una etapa, pero deja abierto un camino de transformación social. Hoy, los espacios recuperados vuelven a llenarse de vida con niños jugando, jóvenes entrenando y vecinos compartiendo. Más que color, el proyecto deja comunidades fortalecidas, capaces de transformar su entorno cuando trabajan unidas.