Joven cayó en un enorme cráter mientras caminaba tranquilo: se abrió la calle y el video se viralizó

Una escena de pánico quedó capturada por una cámara de seguridad y generó conmoción masiva en las redes sociales. En Manaos, Brasil, un estudiante universitario experimentó un accidente que parece sacado de una película: mientras caminaba tranquilamente por la acera, el pavimento cedió abruptamente bajo sus pies, provocando que cayera en un profundo hueco.

El escalofriante registro se viralizó rápidamente destacando los riesgos de la infraestructura urbana deficiente.

Ciudadano cayó a un hueco caminando por una calle en Manaos, Brasil

El incidente, ocurrido el pasado 11 de octubre, mostró con claridad la fragilidad del suelo. En la grabación, se observa al joven avanzar con total normalidad cuando, sin previo aviso, la tierra se abre, succionándolo violentamente. La rápida reacción de los ciudadanos fue clave para evitar una tragedia mayor.

Un motociclista que transitaba justo en ese instante se detuvo de inmediato para auxiliar a la víctima. Segundos después, otro conductor se unió a la maniobra de rescate, preguntando por el estado del joven y coordinando la ayuda.

Si bien las imágenes en línea no muestran el momento en que es extraído, reportes posteriores confirmaron que el estudiante sobrevivió al fuerte impacto. Equipos de Protección Civil y la Policía de Manaos acudieron al lugar, logrando sacar a la persona ilesa después de realizar varias maniobras.

Video viral de hombre cayendo a un hueco en Brasil

Las investigaciones preliminares apuntan a un caso de grave negligencia. El inmenso agujero correspondería a una obra en construcción subterránea que, al parecer, carecía del refuerzo estructural y la señalización adecuada. Esta falta de prevención habría provocado el colapso repentino del andén, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes.

La difusión del material audiovisual ha desatado una ola de reacciones en redes sociales. Los internautas expresaron indignación por la falta de seguridad en las vías públicas y exigieron responsabilidades por el riesgo generado.