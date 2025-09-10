Influencer colombiano reveló que gastó $120 millones en cirugías para su pareja, pero luego lo dejó

Mr. Stiven, un reconocido influencer colombiano, se convirtió en el centro de atención al revelar una íntima y costosa historia de su pasado sentimental.

El creador de contenido confesó que gastó $120 millones en cirugías estéticas para una mujer de la que estaba enamorado.

La impactante revelación la hizo durante una entrevista en el programa digital ‘Cómo se hizo millonario’, donde detalló que, aunque la mujer no era su pareja oficial en ese momento, le gustaba tanto su personalidad que decidió "tunearla, como un carro".

Influencer colombiano gastó millonaria cifra en cirugías en una mujer que le gustaba

Mr. Stiven le costeó una lipoescultura, implantes de senos y una rinoplastia. Sin embargo, la historia de amor tuvo un giro inesperado y doloroso: al poco tiempo de las transformaciones, ella lo dejó.

Literalmente la tunee y cuando lo hice, ella se fue. Es la compra o inversión más estúpida que he hecho, sentenció el joven.

¿Quién es la mujer de la que habló Mr Stiven? Rumores apuntan a la novia de Blessd

El relato del influencer no solo generó asombro por el monto gastado, sino que desató una ola de especulaciones en internet sobre la identidad de la misteriosa mujer.

A pesar de que Mr. Stiven aseguró que nunca la mostró en sus plataformas, los internautas ataron cabos y señalaron directamente a Manuela QM, una de sus exparejas más conocidas y quien hoy mantiene una relación amorosa con el popular cantante de reguetón, Blessd.

La especulación se fundamentó en varios puntos. Primero, el notorio y drástico cambio físico de Manuela QM, quien hoy acumula millones de seguidores y luce completamente distinta a sus inicios en las redes.

Aunque ella nunca ha confirmado públicamente las intervenciones, el antes y después ha sido tema de debate.

Segundo, la actual novia de Blessd ha estado ligada sentimentalmente a Mr. Stiven, y su posterior noviazgo con el artista urbano causó controversia en su momento.

La suma de estos indicios ha llevado a la mayoría de los usuarios a concluir que la mujer que se llevó los 120 millones en procedimientos estéticos es, de hecho, la mujer que hoy acompaña al intérprete de "Medallo".