¿Juan David Tejada sigue entusado tras su ruptura con Aida Victoria Merlano? Él mismo respondió sin filtros

Después de un largo tiempo de romance, la relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano llegó a su fin.

Según lo que explicó la reconocida influencer, el amorío se acabó tres días después de que ella dio a luz a su hijo Emiliano.

Sin embargo, Juan David Tejada desmintió que la relación se haya terminado por infidelidades o faltas de respeto y aclaró que la verdadera razón fueron desacuerdos de un lado y del otro.

El empresario del sector agropecuario hizo esa revelación en una entrevista con Lo Sé Todo Colombia y, además, se animó a responder si continúa entusado o no. ¿Cuál fue su respuesta?

¿Juan David Tejada sigue entusado tras su ruptura con Aida Victoria Merlano? ¡El empresario se sinceró!

Juan David Tejada, en su conversación con Lo Sé Todo Colombia, aseguró que está enfrentando el proceso con mucha madurez y que su relación con Aida Victoria Merlano es muy cordial.

Además, reveló que poco a poco se ha ido sintiendo mejor. Sus palabras exactas fueron las siguientes:

"Estuve entusado, pero ya va pasando. Lo afronté muy tranquilo, estando en calma y estando pendiente del niño y de ella. Los dos fuimos muy maduros en la decisión que tomamos", comenzó diciendo Juan David Tejada.

"Yo creo que por eso es que estamos bien y estamos tranquilos", complementó la expareja de Aida Victoria Merlano.

Juan David Tejada confesó que extraña de su relación con Aida Victoria Merlano

Durante la entrevista con Lo Sé Todo Colombia, a Juan David Tejada le preguntaron que si extraña algo de la familia que estaba construyendo con Aida Victoria Merlano y no tuvo problema en reconocer que sí.

"Sí, claro, a nosotros los hombres nos gustaría darle un hogar a nuestros hijos, pero lamentablemente no se pudo y entonces hay que tratar de hacer el papel bien, a pesar de no estar junto a ella", concluyó Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano.