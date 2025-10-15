¡A corazón abierto! Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, respondió con claridad si volvería con la influencer

Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano, confirmó el fin de su relación hace varias semanas a través de un comunicado publicado en Instagram.

En medio de esa coyuntura, en los últimos días, Juan David Tejada le concedió una entrevista a Lo Sé Todo Colombia y no solo reveló las verdaderas razones de la ruptura, sino que también confesó si en algún momento pensaría en regresar con Aida Victoria Merlano.

¿Cuáles fueron sus respuestas? Descubra los detalles completos.

¡Juan David Tejada no se guardó nada y respondió si regresaría a una relación sentimental con Aida Victoria Merlano!

En la entrevista con Lo Sé Todo Colombia, Juan David Tejada aseguró que nunca hubo faltas de respeto en su relación con Aida Victoria Merlano y que el amorío se acabó por cuestiones de desacuerdos.

Además, describió a la reconocida influencer como una gran mujer y aseguró que tienen una gran comunicación y que se hablan seguido por cuestiones relacionadas con su hijo Emiliano.

Tras esas declaraciones y teniendo en cuenta que la relación interpersonal entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano quedó de la mejor manera, el periodista le preguntó al empresario del sector agropecuario que si regresaría con ella y él no descartó la posibilidad.

"No podemos decir que no vamos a volver ni nada porque no sabemos. La verdad no quiero decir si sí o si no, pero no sabemos qué pueda pasar el día de mañana", fueron las palabras exactas de Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano.

"Ella está muy tranquila y está bien", agregó también el empresario y ganadero.

¿Juan David Tejada espera estar pronto en una relación tras el fin de su amorío con Aida Victoria Merlano?

En el diálogo con Lo Sé Todo Colombia, Juan David Tejada detalló que en las redes sociales lo han relacionado con una gran cantidad de mujeres, pero que todo se ha tratado de rumores sin fundamento.

Además, la expareja de Aida Victoria Merlano dejó claro que en este momento prefiere estar soltero.

"Estoy muy tranquilo y la verdad este tiempo prefiero estar solo", dijo Juan David Tejada en la entrevista.