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Impactantes imágenes de jugadores de Irán homenajeando a niños víctimas de bombardeo

Los jugadores de Irán salieron con maletas para homenajear a los niños víctimas de un bombardeo en una escuela.

Homenaje
Foto: @IraninSpain

Noticias RCN

marzo 28 de 2026
08:54 a. m.
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La selección masculina de Irán protagonizó un emotivo y contundente gesto antes de su partido amistoso frente a Nigeria, en un contexto marcado por la tragedia y la tensión internacional. En la previa del compromiso disputado en territorio turco, los futbolistas asiáticos saltaron al campo con brazaletes negros y sosteniendo mochilas escolares, en señal de homenaje a las víctimas de un devastador ataque ocurrido semanas atrás en su país.

Un homenaje que conmovió al mundo del fútbol

Durante la entonación del himno nacional, los jugadores iraníes, entre ellos el delantero Mehdi Taremi, exhibieron mochilas de colores rosados y morados con lazos, similares a las que utilizaban los niños afectados por el ataque. La escena, cargada de simbolismo, representó un mensaje de duelo y memoria hacia los más de 170 fallecidos, entre estudiantes y profesores, tras el bombardeo contra una escuela primaria en la ciudad de Minab.

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El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero, en el primer día del conflicto armado en Oriente Medio, cuando una ofensiva aérea impactó directamente el centro educativo. De acuerdo con diversas investigaciones, el ataque habría sido consecuencia de un error en la identificación del objetivo, ya que las coordenadas utilizadas correspondían a información desactualizada de una instalación militar cercana .

La tragedia generó una ola de rechazo internacional y reavivó el debate sobre la protección de civiles en escenarios de guerra, especialmente cuando se trata de menores de edad.

El contexto de una guerra que trasciende el deporte

El conflicto se intensificó tras el inicio de bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, lo que derivó en una respuesta militar de Teherán contra objetivos en Israel y países del Golfo. En medio de este escenario, el fútbol no ha sido ajeno al impacto social y político.

El gesto de la selección iraní no solo buscó honrar a las víctimas, sino también enviar un mensaje de unidad y solidaridad en medio de la adversidad. La imagen de los jugadores sosteniendo mochilas escolares dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los momentos más significativos de la jornada futbolística internacional.

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Más allá del resultado deportivo del amistoso, el partido quedó marcado por este acto simbólico que evidenció cómo el deporte puede convertirse en una plataforma para la memoria, la denuncia y la reflexión en tiempos de crisis.

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