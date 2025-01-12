CANAL RCN
Tendencias

La millonaria cifra que ganó Karina García por coronarse campeona de La Mansión de Luinny: video

Karina García hace historia nuevamente en otro realitiy y ganó La Mansión de Luinny. ¿Cuánto dinero se llevó para la casa?

Karina García ganó La Mansión de Luinny
Foto: IG Karina García

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
06:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Karina García hizo historia al coronarse como la primera ganadora de La Mansión de Luinny, tras superar semanas de retos, tensión y dinámicas que captaron la atención del público.

¿Cuándo dinero ganó Karina García por ganar La Mansión de Luinny?

Su victoria no solo marcó un precedente en el programa, sino que también vino acompañada de un importante premio: 100 mil dólares, una suma que supera los 370 millones de pesos colombianos y que representa uno de los incentivos más altos entregados en un reality de este tipo.

Karina García se convierte en la ganadora de La mansión de Luinny: así reaccionó
RELACIONADO

Karina García se convierte en la ganadora de La mansión de Luinny: así reaccionó

Yina Calderón fue segunda en La Mansión de Luinny

Por su parte, Yina Calderón se quedó con el segundo lugar en una final que mantuvo la expectativa hasta el último momento.

Altafulla reveló lo que no le perdona a una mujer: ¿Indirecta a Karina García?
RELACIONADO

Altafulla reveló lo que no le perdona a una mujer: ¿Indirecta a Karina García?

Su participación estuvo marcada por polémicas, estrategias inesperadas y múltiples momentos virales que la convirtieron en una de las figuras más comentadas de la temporada.

La final de La Mansión de Luinny se convirtió en un fenómeno digital, logrando miles de interacciones en redes sociales durante la transmisión en vivo.

La victoria de Karina García generó una ola de reacciones entre seguidores y celebridades, quienes destacaron su disciplina, carisma y capacidad para mantenerse firme en las etapas más exigentes del juego.

Su premio, catalogado como una de las cifras más altas en realities de la región, la posiciona ahora como una de las figuras emergentes del entretenimiento digital.

¿Final decisivo?: Karina García revela si se dará otra oportunidad con Altafulla
RELACIONADO

¿Final decisivo?: Karina García revela si se dará otra oportunidad con Altafulla

Mientras tanto, Yina Calderón, pese a no llevarse el premio mayor, terminó consolidándose como uno de los personajes más comentados de toda la temporada.

Su personalidad explosiva, sus estrategias arriesgadas y sus constantes controversias la mantuvieron en el centro de la conversación pública.

Su segundo lugar no pasó desapercibido y dejó claro que, dentro y fuera de la competencia, sigue siendo un imán de audiencia y un nombre que no deja de generar titulares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Karina García se convierte en la ganadora de La mansión de Luinny: así reaccionó

Historias

Con Julián Pinilla: Así transformaron la vida de una familia campesina por medio de una casa digna en Villa Pinzón

Artistas

¡Histórico! J Balvin invitó a 50 Cent y así fue su presentación en el Atanasio

Otras Noticias

Independiente Medellín

Medellín y América, obligados a ganar en el Atanasio: así quedó el Grupo A

Independiente Medellín y América de Cali están obligados a ganar este lunes en el duelo directo.

Salario mínimo

Colombia inicia negociación del salario mínimo 2026: propuestas entre 7% y 11% de incremento

Gobierno y centrales proponen aumentos superiores al 10%, mientras gremios sugieren 7% considerando inflación y la productividad.

Abuso a menores

Infancia en la mira: la ruta del reclutamiento infantil en Colombia

Enfermedades

Insomnio: expertos explican sus causas y principales afectaciones para la salud

Honduras

Elecciones en Honduras: Trump amenaza con retirar la ayuda al país latino si no gana Asfura