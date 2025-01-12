La millonaria cifra que ganó Karina García por coronarse campeona de La Mansión de Luinny: video

Karina García hizo historia al coronarse como la primera ganadora de La Mansión de Luinny, tras superar semanas de retos, tensión y dinámicas que captaron la atención del público.

¿Cuándo dinero ganó Karina García por ganar La Mansión de Luinny?

Su victoria no solo marcó un precedente en el programa, sino que también vino acompañada de un importante premio: 100 mil dólares, una suma que supera los 370 millones de pesos colombianos y que representa uno de los incentivos más altos entregados en un reality de este tipo.

Yina Calderón fue segunda en La Mansión de Luinny

Por su parte, Yina Calderón se quedó con el segundo lugar en una final que mantuvo la expectativa hasta el último momento.

Su participación estuvo marcada por polémicas, estrategias inesperadas y múltiples momentos virales que la convirtieron en una de las figuras más comentadas de la temporada.

La final de La Mansión de Luinny se convirtió en un fenómeno digital, logrando miles de interacciones en redes sociales durante la transmisión en vivo.

La victoria de Karina García generó una ola de reacciones entre seguidores y celebridades, quienes destacaron su disciplina, carisma y capacidad para mantenerse firme en las etapas más exigentes del juego.

Su premio, catalogado como una de las cifras más altas en realities de la región, la posiciona ahora como una de las figuras emergentes del entretenimiento digital.

Mientras tanto, Yina Calderón, pese a no llevarse el premio mayor, terminó consolidándose como uno de los personajes más comentados de toda la temporada.

Su personalidad explosiva, sus estrategias arriesgadas y sus constantes controversias la mantuvieron en el centro de la conversación pública.

Su segundo lugar no pasó desapercibido y dejó claro que, dentro y fuera de la competencia, sigue siendo un imán de audiencia y un nombre que no deja de generar titulares.