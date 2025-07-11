La emotiva reacción de Karina García cuando le mencionaron a Altafulla: ¡casi rompe en llanto!

Desde su llegada a La Mansión de Luinny, Karina García ha generado todo tipo de comentarios por su participación en el reality, donde ha mostrado una faceta más auténtica y emocional.

¿Por qué Karina García casi llora al mencionar a Altafulla?

Durante su estadía en el programa, la creadora de contenido ha compartido diferentes momentos con los demás participantes, incluyendo a su examiga, Yina Calderón, con quien ha sabido convivir a pesar de las diferencias del pasado. Sin embargo, en los últimos días, Karina ha sido tendencia por una situación relacionada con su expareja, Altafulla.

Recordemos que ambos vivieron un romance durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pero hace algunos meses, la modelo confirmó públicamente su ruptura con el cantante.

En una reciente conversación dentro del reality, Karina se mostró visiblemente cansada por el encierro, e incluso conmovida hasta las lágrimas. Todo eso ocurrió porque seguidores han cuestionado sobre su relación con Altafulla.

“Mira lo que me dijeron de mi ex... ¿a mí qué me importa?”, expresó Karina con evidente molestia.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron la reacción emocional de la participante.

La participación de Karina García en La Mansión de Luinny

A lo largo de la competencia, Karina ha demostrado ser una de las participantes más fuertes y determinadas. Ella misma ha asegurado que esta vez no piensa quedarse callada y que está dispuesta a defenderse ante cualquier ataque o comentario de sus compañeros.

Su personalidad directa y su manera de enfrentar las situaciones han hecho que se convierta en una de las figuras más comentadas del reality, donde combina carácter, emociones y sinceridad en cada una de sus apariciones.