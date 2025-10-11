CANAL RCN
Tendencias

Karina García reveló las cosas que no le gustan de un hombre: ¿indirecta a Altafulla?

Karina García rompió silencio y dejó claro lo que aprendió de sus relaciones pasadas. ¿Mensaje para Altafulla?

Karina García reveló las cosas que no le gustan de un hombre
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
02:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de su participación en el programa ‘La mansión de Luinny’, la modelo y creadora de contenido Karina García reveló las cosas que no le gustan de un hombre, despertando todo tipo de comentarios en redes sociales.

Video viral de Karina García bailando en una piscina en La Mansión de Luinny
RELACIONADO

Video viral de Karina García bailando en una piscina en La Mansión de Luinny

Sus declaraciones fueron interpretadas por muchos como una clara referencia a su expareja Altafulla, el reciente ganador de La Casa de los Famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García sobre los hombres y sus relaciones pasadas?

Durante una charla con otras concursantes del reality, García se sinceró sobre su experiencia amorosa y confesó que, aunque en el pasado se entregó con buenas intenciones, aprendió a observar mejor las actitudes de una pareja antes de involucrarse.

“Uno nunca sabe si la persona está siendo sincera o solo está jugando con los sentimientos. Ya me pasó una vez, y por eso ahora miro más allá de las palabras”, expresó la modelo, dejando entrever que sus vivencias sentimentales le han dejado valiosas lecciones.

Esto dijo Karina García cuando le preguntaron si Altafulla ganó La Casa de los Famosos gracias a ella
RELACIONADO

Esto dijo Karina García cuando le preguntaron si Altafulla ganó La Casa de los Famosos gracias a ella

De acuerdo con sus declaraciones, Karina García reveló las cosas que no le gustan de un hombre, entre ellas, la falta de atención y la actitud narcisista de quienes se alejan sin explicación y regresan cuando quieren.

En contraste, mencionó que valora a quienes son seguros, detallistas y demuestran interés constante, algo que para ella refleja madurez y compromiso emocional.

¿Las palabras de Karina García fueron una indirecta para Altafulla?

Aunque García evitó mencionar nombres, los internautas no tardaron en vincular sus comentarios con Altafulla, con quien sostuvo una relación mientras ambos compartían cámaras en La Casa de los Famosos Colombia.

En redes sociales, varios seguidores aseguraron que la modelo estaba enviando indirectas a su ex, recordando que su romance terminó poco después de salir del reality.

Altafulla reapareció en redes sociales con otra mujer tras su ruptura con Karina García, ¿Quién es?
RELACIONADO

Altafulla reapareció en redes sociales con otra mujer tras su ruptura con Karina García, ¿Quién es?

Las palabras de Karina García revelando las cosas que no le gustan de un hombre se volvieron virales, generando debate entre sus fanáticos, quienes destacaron su madurez emocional y el mensaje de autovaloración que transmitió.

Su reflexión, más allá del rumor, deja claro que la modelo busca relaciones más auténticas y sinceras, lejos de los juegos y las apariencias que a menudo rodean el mundo del entretenimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dua Lipa causa furor con su aparición en el superclásico entre Boca y River

Viral

¿Cambio radical?: Feid reveló detalles de un posible “renacimiento” tras rumores de su ruptura con Karol G

Artistas

¿Un icónico cantante colombiano está afrontando una crisis económica? Esta fue su sorprendente confesión

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia tocó precio histórico no visto desde 2022: así cerró hoy 10 de noviembre

El dólar en Colombia cerró este lunes 10 de noviembre con una fuerte caída, alcanzando su nivel más bajo desde 2022.

Bogotá

Alcaldía de Bogotá anuncia más de 9.000 becas para estudiar en educación superior y técnica: así puede aplicar

Algunos beneficiarios recibirán 100 % de cobertura en matrícula y un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por semestre.

Estados Unidos

Trump amenaza con demandar a la BBC por mil millones por documental sobre el asalto al Capitolio

Donald Trump

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump

Selección Colombia

Desde Liverpool reaccionaron al descomunal gol de Luis Díaz en Alemania: esto dijeron