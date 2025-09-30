CANAL RCN
Tendencias

Así se mostró Karina García tras ruptura con Altafulla: reapareció con fotografía y mensaje claro

Karina García reapareció en las redes sociales tras ruptura con Altafulla y se prepara para un evento grande.

Así se mostró Karina García tras ruptura con Altafulla
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
06:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La influencer y modelo Karina García acaparó la atención en las redes al confirmar el fin de su relación con el cantante Altafulla.

Yina Calderón predijo la ruptura entre Karina García y Altafulla antes de confirmarse
RELACIONADO

Yina Calderón predijo la ruptura entre Karina García y Altafulla antes de confirmarse

A través de un comunicado emotivo en sus redes sociales, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia puso punto final a un noviazgo que duró apenas tres meses tras el reality.

Con una franqueza que la caracteriza, García le contó a sus seguidores que la decisión se tomó dos semanas atrás, asegurando:

"No soy capaz de sostener una mentira" y recalcando que, por su bienestar, ha implementado el "contacto cero". Esta declaración marcó un quiebre definitivo en su vida personal y abrió un nuevo capítulo de empoderamiento.

Karina García deslumbró en el gimnasio tras ruptura con Altafulla

Lejos de aislarse, la modelo antioqueña optó por canalizar su energía en su preparación física.

La primera imagen publicada por Karina García tras ruptura con Altafulla la mostró en el gimnasio junto a su excompañera Yaya Muñoz, concentrada en una intensa rutina de abdomen y movilidad.

"No es marketing": Altafulla rompió el silencio y habló de su ruptura con Karina García
RELACIONADO

"No es marketing": Altafulla rompió el silencio y habló de su ruptura con Karina García

Este encuentro no fue casualidad, ya que la influencer tiene una fecha clave en el calendario: el próximo 18 de octubre se enfrentará a la modelo mexicana Karely Ruiz en un combate de boxeo en Bogotá.

Al compartir su entrenamiento, la modelo solo escribió: "Buenas tardes mundo, faltan 18 días", dejando claro que su meta deportiva es su única prioridad.

Karina García se prepara para un combate de boxeo

El mensaje de superación se complementó con una elección musical cargada de significado. El video de su entrenamiento fue musicalizado con el tema "Andrea" de Bad Bunny, cuya letra habla precisamente de la fortaleza y la resiliencia femenina. Con versos como: "Porque ella es jefa, patrona y aunque casi, casi por dentro se desborona, se acicala y se ve cabrona".

Revelan video de Karina García cantando 'despechada' por ruptura con Andrés Altafulla
RELACIONADO

Revelan video de Karina García cantando 'despechada' por ruptura con Andrés Altafulla

Karina García no solo confirmó que está en un proceso de sanación, sino que proyectó una imagen de fuerza y determinación ante el ojo público.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

Valentina Taguado predijo un accidente en la cocina de MasterChef: ¿se cumplió?

Viral

La picante confesión del ‘Tino’ Asprilla a Melissa Martínez: le reveló detalles íntimos

Viral

Los disfraces de Halloween más populares para este 2025 según ChatGPT

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la NUEVA EPS en el Cesar

El pronunciamiento surge tras el anuncio de varias clínicas que evalúan suspender la atención a los usuarios de la entidad, lo que pondría en riesgo la continuidad de tratamientos y consultas médicas.

Accidente aéreo

Influencer muere en pleno directo: grabó el instante exacto en que se estrelló

El influencer chino Tang Feiji murió en plena transmisión en vivo tras estrellarse con su aeronave. Cientos de seguidores presenciaron el trágico momento en Douyin.

Paulo Dybala

¡Bebé a bordo! Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirman que serán padres

Policía Nacional

Capturado alias El Negro Daniel, presunto integrante de ‘Los Costeños’, en Barranquilla

Licencia de conducción

Licencia de conducción en Colombia: fecha en que empiezan a aplicar los nuevos exámenes