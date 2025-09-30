Así se mostró Karina García tras ruptura con Altafulla: reapareció con fotografía y mensaje claro

La influencer y modelo Karina García acaparó la atención en las redes al confirmar el fin de su relación con el cantante Altafulla.

A través de un comunicado emotivo en sus redes sociales, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia puso punto final a un noviazgo que duró apenas tres meses tras el reality.

Con una franqueza que la caracteriza, García le contó a sus seguidores que la decisión se tomó dos semanas atrás, asegurando:

"No soy capaz de sostener una mentira" y recalcando que, por su bienestar, ha implementado el "contacto cero". Esta declaración marcó un quiebre definitivo en su vida personal y abrió un nuevo capítulo de empoderamiento.

Karina García deslumbró en el gimnasio tras ruptura con Altafulla

Lejos de aislarse, la modelo antioqueña optó por canalizar su energía en su preparación física.

La primera imagen publicada por Karina García tras ruptura con Altafulla la mostró en el gimnasio junto a su excompañera Yaya Muñoz, concentrada en una intensa rutina de abdomen y movilidad.

Este encuentro no fue casualidad, ya que la influencer tiene una fecha clave en el calendario: el próximo 18 de octubre se enfrentará a la modelo mexicana Karely Ruiz en un combate de boxeo en Bogotá.

Al compartir su entrenamiento, la modelo solo escribió: "Buenas tardes mundo, faltan 18 días", dejando claro que su meta deportiva es su única prioridad.

Karina García se prepara para un combate de boxeo

El mensaje de superación se complementó con una elección musical cargada de significado. El video de su entrenamiento fue musicalizado con el tema "Andrea" de Bad Bunny, cuya letra habla precisamente de la fortaleza y la resiliencia femenina. Con versos como: "Porque ella es jefa, patrona y aunque casi, casi por dentro se desborona, se acicala y se ve cabrona".

Karina García no solo confirmó que está en un proceso de sanación, sino que proyectó una imagen de fuerza y determinación ante el ojo público.