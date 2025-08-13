“Yo sigo facturando”: Karina García habría enviado fuerte indirecta a Melissa Gate

Los internautas han manifestado su interés por conocer mayores detalles sobre la vida de los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia, quienes han logrado captar la atención de su audiencia con sus contenidos en redes.

Este ha sido el caso de Karina García, quien ha logrado ampliar, de manera sustancial, el número de seguidores en algunas de sus cuentas como Instagram y TikTok. No obstante, la antioqueña ha protagonizado algunas rencillas por lo que sus más fieles fanáticos han salido en su defensa.

Posible indirecta de Karina García a Melissa Gate

En las horas más recientes, la antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir un texto, por medio de su cuenta oficial de X, en donde emitió un contundente mensaje en el que expresa su interés por seguir generando ingresos a través de los malos comentarios que otras personas hacen de ella.

Así mismo, recalcó su voluntad por enviar bendiciones a la aparente persona que está detrás de dichas críticas por lo que señaló las conductas que ha utilizado el sujeto en cuestión para referirse a ella en internet.

Qué vacía debe sentirse una persona para que su vida se limite a hacer lives en TikTok para hablar mal de alguien. Me sigues tirando y yo sigo facturando, que Dios te bendiga porque lo vas a necesitar, expresó.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios generaron un debate, en la misma red, sobre el posible destinatario de dicho mensaje. Algunos de los internautas manifestaron que se podría tratar de Melissa Gate, pues la influencer ha hecho, de manera reciente, lives en TikTok y ha mencionado a la modelo antioqueña.

Melissa Gate habla sobre Karina García en TikTok

La presunta respuesta por parte de García se suma a un reciente live que hizo Gate sobre lo que opina de la próxima edición de ‘Stream Fighters’, el escenario en el que Karina se enfrentará con otra creadora de contenido en un ring de boxeo.

No obstante, sus declaraciones fueron objeto de discusión, pues las personas expresaron que sus palabras fueron bastante fuertes a la hora de referirse a la actual pareja del ganador de La Casa de los Famosos Colombia.