¿Karina García o Karely Ruiz? IA predice quién sería la ganadora en Stream Fighters

A pocas horas del esperado enfrentamiento entre Karely Ruiz y Karina García, la inteligencia artificial reveló quién podría llevarse la victoria.

Karina García, Karely Ruiz
Foto Instagram @stream_fighters

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
02:54 p. m.
La esperada pelea entre Karina García y Karely Ruiz está cada vez más cerca. Después de varios meses de expectativa, las creadoras de contenido Karina García y Karely Ruiz finalmente se subirán al ring para demostrar quién es la mejor boxeadora.

¿Cuándo será el evento de Karina García y Karely Ruiz?

El enfrentamiento se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Coliseo Medplus, como parte del evento ‘Stream Fighters’, organizado por Westcol.

En esta edición también participarán otras figuras reconocidas como Yina Calderón, Andrea Valdiri, The Nino (República Dominicana) y JH de la Cruz (Colombia).

La preparación de Karina García y Karely Ruiz

Desde México, Karely Ruiz llega lista para enfrentar a Karina García, y ambas han compartido en sus redes sociales los intensos entrenamientos que han realizado para esta pelea.

Por un lado, Karina García ha mostrado su disciplina y constancia en el boxeo, evidenciando su gran preparación física y mental.
Por otro, Karely Ruiz también ha revelado cómo han sido sus exigentes jornadas de práctica, destacando el esfuerzo y la dedicación con la que se ha preparado para el combate.

IA revela quién ganaría entre Karina García y Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’

De acuerdo con modelos de predicción basados en inteligencia artificial, Karely Ruiz aparece como la favorita para imponerse en el combate.

Sin embargo, La IA sugiere que será una pelea intensa y muy pareja, pero finalmente la mexicana lograría la victoria gracias a una combinación de estrategia, resistencia y solidez técnica.

Por supuesto, esto es solo una estimación basada en algoritmos que analizan datos previos, no una certeza. En el ring, lo que cuenta es el desempeño real.

