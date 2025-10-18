CANAL RCN
Tendencias

Karina García vs. Karely Ruiz: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la pelea de Stream Fighters 4

Ya está todo listo para la esperada pelea entre Karina García y Karely Ruiz. Entérese aquí de los detalles.

Foto: Canal RCN y @karelyruiz en Instagram.

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
08:36 a. m.
Después de varios meses de espera e intriga, Karina García, la importante exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, disputará su pelea de boxeo vs. la mexicana Karely Ruiz.

El enfrentamiento será este sábado 18 de octubre de 2025, en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Esta pelea será la cuarta que se llevará a cabo, de las seis que se encuentran programadas. Además, se espera un espectáculo entretenido debido a que tanto Karina García como Karely Ruiz se han preparado a tope desde hace varios meses.

En sus diálogos con los medios de comunicación, la colombiana y la mexicana se han autodenominado como unas mujeres muy competitivas y han dejado claro que su objetivo es tener una alegría personal y hacer muy felices a sus seguidores.

¿A qué hora será la pelea entre Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters 4?

En la página oficial de Stream Fighters 4, se ha informado que el evento organizado por Westcol empezará a las 4:00 de la tarde.

Sin embargo, hasta el momento y teniendo en cuenta que no solo habrá peleas de boxeo, sino que también shows musicales, no se tiene claridad de la hora exacta en la que Karina García y Karely Ruiz se subirán al ring.

Pero, tomando como referencia que esta será la cuarta pelea del día, se estima que pueda empezar sobre las 8:30 de la noche.

Karina García vs. Karely Ruiz en Stream Fighters 4: ¿en dónde se puede ver EN VIVO?

Este evento no solo se podrá disfrutar en vivo, sino que también a través de la plataforma Kick, en el perfil de Westcol.

Es así como el reconocido streamer les ha recomendado a todos sus seguidores que se conecten sobre las 4:00 de la tarde para que puedan ser testigos de cada una de las emociones.

 

