Un colegio y una casa de acompañamiento: los megaproyectos de Karol G y su fundación

Carolina Giraldo se ha logrado posicionar como una de las artistas más importantes e influyentes, a nivel mundial, de los últimos tiempos. La antioqueña lleva muy bien puesta su bandera ya que parte de sus grandes logros han ido dirigidos a megaproyectos con los que, por medio de su fundación, busca abrir espacios de acompañamiento y aprendizaje para las comunidades más vulnerables del país.

Proyectos de la fundación de Karol G en Colombia

No cabe duda de que la intérprete de ‘Papasito’ no solo enamora en las tarimas, sino que también su corazón y sencillez han sido exaltados por millones de fanáticos que elogian su forma de ser. Por esto, con gran emoción, Giraldo se tomó su cuenta oficial de Instagram para revelar detalles de los dos proyectos que se encuentran en proceso con su fundación 'Con Cora Foundation'.

El primer proyecto se basa en la construcción del Colegio Santa Fe de Icotea en María la Baja, Bolívar. Este espacio estará dedicado a la educación, el arte, la cultura y el deporte y nació como un reconocimiento al esfuerzo de las comunidades desplazadas por la violencia a causa de la guerra en dicha zona.

“Este colegio no es solo paredes y aulas, es la promesa de un futuro distinto para los niños y niñas de la región” manifestó la artista.

El segundo proyecto es la construcción de la Casa Con Cora en Medellín, un espacio seguro de acompañamiento y formación para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad que se convertirá en un espacio en donde encontrarán apoyo profesional en psicología, salud, bienestar, educación y oportunidades para reconstruir una nueva vida.

“Nada de esto sería posible sin nuestros aliados que han creído en nuestra misión y por supuesto, a ustedes, gracias... que con su amor y apoyo me ayudan a seguir logrando cambios importantes y positivos en nuestra sociedad”, finalizó Giraldo.

Karol G celebra sus tres nominaciones en los Latin Grammy 2025

Por otro lado, ya se conoció la lista oficial de los nominados en la próxima edición de los Latin Grammy 2025 que busca reconocer a los artistas más influyentes de la música latinoamericana. De esta manera, Karol G celebró su nominación en las categorías mejor grabación tropical, canción del año y grabación del año.

“Si escuchamos esta canción y de inmediato se nos viene un recuerdo increíble a la cabeza. La magia de conectar por medio de la música. Gracias a todos ustedes por tener esta canción por más de un año consecutivo en el Top Global y gracias a @latingrammys por el reconocimiento”, expresó Karol G.