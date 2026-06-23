La apuesta gastronómica que transforma la pizza italiana y conquista la cocina de autor en Bogotá

En Bogotá, la pizza suele estar rodeada de una idea ampliamente aceptada. Para alcanzar la excelencia debe elaborarse con ingredientes importados y seguir de manera estricta las tradiciones italianas.

Sin embargo, un restaurante ubicado cerca de la Avenida Séptima decidió desafiar esa creencia y construir una propuesta gastronómica que apuesta por el talento y la producción nacional.

Se trata de Indizio, una pizzería de autor que ha convertido los ingredientes colombianos en el eje central de su identidad. Más que replicar una receta extranjera, el establecimiento busca demostrar que el país cuenta con los recursos necesarios para competir en escenarios gastronómicos de alto nivel.

Detrás del proyecto está Jeison Delgado, quien asegura que la cocina colombiana no necesita importar una identidad para alcanzar estándares de excelencia.

Su apuesta consiste en aplicar técnicas reconocidas internacionalmente utilizando productos desarrollados por proveedores nacionales.

Pizza colombiana con técnica internacional e ingredientes nacionales

La propuesta culinaria de Indizio toma como referencia la tradición napolitana, considerada una de las escuelas más influyentes en el mundo de la pizza. La diferencia está en la materia prima.

En lugar de recurrir a ingredientes emblemáticos de Italia, el restaurante trabaja con productos elaborados en Colombia. El tomate chonto reemplaza al tradicional tomate San Marzano, aportando características propias al perfil de sabor de las preparaciones.

La filosofía también se extiende a otros componentes fundamentales de la cocina. Los quesos, embutidos, charcutería y salsas son desarrollados por productores colombianos que aplican técnicas especializadas inspiradas en procesos europeos.

Incluso el horno de piedra utilizado para la preparación de las pizzas fue construido por fabricantes nacionales, reforzando una visión que apuesta por fortalecer las capacidades productivas del país.

Para sus creadores, esta decisión no responde a una limitación, sino a una declaración de principios que busca demostrar que Colombia cuenta con la calidad necesaria para competir en el segmento gastronómico de alto nivel.

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Una carta que combina creatividad y tradición

La filosofía del restaurante se refleja en cada una de las propuestas que integran su menú.

Entre las especialidades destaca La Indicia, una pizza elaborada con pecorino y bresaola premium de res que ha sido madurada y curada durante nueve meses en territorio colombiano.

Otra de las creaciones es la pizza Sole, una combinación que integra manzana caramelizada, queso azul y lomo al trapo, reinterpretando sabores asociados a estaciones europeas desde una perspectiva local.

La carta también incluye una versión renovada de la tradicional pizza hawaiana. En este caso, la preparación incorpora piña fresca seleccionada en plazas de mercado y prosciutto cotto elaborado por productores nacionales.

Más allá de las pizzas, el restaurante ofrece lasañas clásicas, canelones de ricotta y espinaca, así como entradas entre las que sobresalen el fondue al horno y el denominado pan mozo, una creación que fusiona conceptos del panini con la masa napolitana.

La experiencia gastronómica se complementa con una propuesta de coctelería de autor liderada por Camilo Ramírez, socio del establecimiento.

Entre las creaciones sobresale el Indizio Spritz, una bebida que incorpora una espuma de maracuyá fermentada mediante procesos técnicos diseñados para ofrecer una experiencia diferente al comensal.

La propuesta continúa con postres que siguen la misma línea creativa. La pizza de tiramisú, la Nuvola —inspirada en la panna cotta— y los calzones dulces forman parte de una oferta pensada para extender la experiencia más allá del plato principal.