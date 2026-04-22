Pizzerías con sello de Nápoles ganan terreno en Bogotá: cómo funcionan

Bogotá suma una nueva propuesta en su escena gastronómica: Amalfitana Pizza & Spritz, ubicada en la Zona G, que se convierte en una de las pocas pizzerías en Colombia con certificación oficial de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), un aval internacional poco común en el país.

El reconocimiento, otorgado desde Nápoles, valida procesos técnicos específicos en la preparación de la pizza tradicional, en un momento en el que la oferta de comida italiana en la ciudad crece y se diversifica.

¿Por qué esta pizzería en Bogotá tiene certificación de Nápoles?

La certificación de la AVPN no es un sello decorativo: implica cumplir con estándares estrictos en ingredientes, tiempos de fermentación y métodos de cocción.

En el caso de Amalfitana, estos procesos incluyen el uso de masa “verace” y hornos especializados tipo Valoriani, diseñados para alcanzar temperaturas precisas.

Este tipo de aval es poco frecuente en América Latina y responde a una tendencia global en la que algunos restaurantes buscan diferenciarse mediante técnicas tradicionales certificadas, más allá de la adaptación libre de recetas italianas.

En Colombia, donde predominan versiones reinterpretadas de la pizza, este modelo apunta a una ejecución más cercana a la receta original napolitana.

¿Qué ofrece Amalfitana y por qué es tendencia en Bogotá?

Más allá de la certificación, el restaurante mezcla tradición con elementos locales. En su carta aparecen preparaciones que combinan técnicas italianas con ingredientes o referencias del Caribe colombiano, una línea que cada vez gana espacio en la gastronomía urbana.

El espacio también apuesta por una experiencia distinta: cocina visible para el público, ambientación inspirada en la costa italiana y una barra enfocada en spritz, un cóctel que ha ganado popularidad en ciudades como Bogotá.

Este tipo de propuestas se insertan en una tendencia más amplia del sector gastronómico: la especialización técnica como valor diferencial frente a una oferta cada vez más amplia y competitiva.

En un mercado donde abundan las pizzerías, la aparición de modelos con certificación internacional y enfoque técnico podría marcar un nuevo estándar en la forma de consumir cocina italiana en la ciudad.