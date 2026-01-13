¡Bombazo! Habrá una expulsión en La Casa de los Famosos Colombia 2026

La nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia se estrenó el 12 de enero de 2026, a las 8:00 de la noche.

En el primer capítulo, todos los participantes ingresaron a la casa, se presentaron frente a toda Colombia y conocieron que algunos iban a tener unos 'poderes'.

RELACIONADO Así quedaron distribuidos los habitantes de la Casa de los Famosos en los cuartos Calma y Tormenta

Fue así como subieron a la terraza y cada uno se posicionó al azar en los lugares que estaban distribuidos para romper unos globos y conocer su suerte.

En consecuencia, Tebi Bernal, el deportista y creador de contenido, obtuvo el poder de la expulsión y tendrá que tomar una decisión próximamente.

"La Casa de los Famosos Colombia empezó con decisiones drásticas. Tebi Bernal debe elegir a uno de sus compañeros para que salga del programa. ¿A quién debería elegir?", se redactó en la cuenta oficial del Canal RCN.

¿Cuál es el participante que ya se encuentra en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Aparte del poder de Tebi Bernal, Renzo Meneses obtuvo el beneficio de la 'nominación asesina', que le permitió enviar a un participante a la placa y quitarle la posibilidad de ser salvado a lo largo de la semana.

Fue así como escogió a Nicolás Arrieta, aunque afirmó que la decisión no estuvo relacionada con ningún motivo personal.

Por lo tanto, el reconocido youtuber estará presente sí o sí en la primera jornada de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Mientras tanto, Alexa Torrex fue la primera líder de la semana y no solo está durmiendo en la 'habitación del poder', sino que también se ganó el beneficio del intercambio, con el que podrá salvar a un nominado de la placa e ingresar a otro participante.

Recuerde que las galas principales de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se pueden ver en la pantalla principal del Canal RCN, a las 8:00 de la noche, mientras que la transmisión durante las 24 horas está disponible en la App a la que puede acceder aquí.