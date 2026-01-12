CANAL RCN
Así quedaron distribuidos los habitantes de la Casa de los Famosos en los cuartos Calma y Tormenta

Así quedaron conformados los cuartos Calma y Tormenta en La Casa de los Famosos Colombia 2026, tras el estreno y la activación de los nuevos poderes del reality.

La Casa de los Famosos 2026
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 12 de 2026
10:53 p. m.
Este 12 de enero se abrieron oficialmente las puertas de La Casa de los Famosos Colombia 2026, dando inicio a una tercera temporada que promete más estrategia, tensión y sorpresas que nunca.

Desde el primer capítulo, el reality dejó claro que no será una edición convencional, con nuevos poderes, decisiones inmediatas y una convivencia que empezó a definirse desde la primera noche.

Además de la presentación de los participantes, uno de los momentos más comentados fue la distribución de los habitantes en los cuartos Calma y Tormenta, una decisión que ya empieza a marcar alianzas, incomodidades y posibles conflictos futuros.

Los nuevos poderes que cambian el juego en La Casa de los Famosos

Tal como lo anunciaron Carla Giraldo y Marcelo Cezán, esta temporada los poderes serán protagonistas. Uno a uno, los participantes descubrieron si contaban con alguna ventaja especial para comenzar el juego con fuerza.

Uno de los poderes que más impacto generó fue el poder de expulsión, obtenido por Tebi Bernal, el cual le permitirá sacar a uno de sus compañeros de la competencia en el momento indicado. También se repartieron otros beneficios estratégicos clave:

  • Valentino Lázaro: poder de la división territorial.
  • Johanna Fadul: poder de nominación.
  • Jay Torres: poder de ubicación estratégica.
  • Eidevin López: poder del veto de nominación.
  • Maiker Smith: poder de inmunidad.
  • Renzo Torres: poder de nominación asesina.

Precisamente, fue Jay Torres, con su poder de ubicación estratégica, quien tuvo en sus manos una de las decisiones más importantes de la noche.

Así quedaron los cuartos Calma y Tormenta

Con ese poder, Jay comenzó a armar los cuartos, una elección que ya genera comentarios dentro y fuera de la casa.

Cuarto Calma: Sofía, Nicolás, Beba, Jay, Valentino, Johanna, Campanita, Maiker, Juanda, Palau, Sara Uribe y Marilyn.

Cuarto Tormenta: Mariana, Eidevin, Manuela, Marcela, Lorena, Tebi, Yuli, Renzo, Juanse, Alejandro, Alexa y Luisa.

