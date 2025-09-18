La Jesuu sufrió contundente accidente automovilístico: ¿una extremidad estaría comprometida?

Valentina Ruiz, más conocida por su nombre en internet como La Jesuu, se ha tomado las redes sociales para revelar detalles del contundente accidente de tránsito en el que su vida estuvo en riesgo. Ante la falta de mayor información, los internautas han manifestado su preocupación por conocer detalles sobre su estado de salud actual.

La Jesuu sufrió accidente automovilístico

En las horas más recientes, la creadora de contenido paralizó a sus fanáticos al compartir, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, imágenes en las que se observa su carro chocado frente a un palo de madera y un montículo de tierra que se encontraba alrededor de la carretera.

No obstante, en la imagen solo publicó un texto de agradecimiento con Dios, de modo que, sus seguidores se preocuparon por el suceso.

Seguido de esto, la mujer compartió más detalles sobre el accidente al revelar que estuvo a punto de perder la vida a raíz de que su carro patinó, en medio de la carretera, al tomar una de las curvas de la zona. Al parecer, la primera hipótesis de la mujer corresponde a que su vehículo se desestabilizó a causa de la pintura que se encontraba regada en una parte del suelo.

Así mismo, explicó que, de no haber chocado su auto contra la madera, las probabilidades de caer al vacío hubieran sido muy altas. Aunque las pérdidas que el siniestro ocasionó fueron materiales, según lo confirmó la mujer, también compartió un video en el que reveló que su tobillo y pie se vieron afectados por el choque, de modo que, actualmente dicha zona se encuentra hinchada sin ningún tipo de afectación grave.

Pese a que en las imágenes se le observa junto a la Abuela, creadora de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, La Jesuu aclaró que la mujer había llegado al lugar de los hechos tiempo después para auxiliarla en compañía de su familia.

La Jesuu alega precauciones en las carreteras

Por otro lado, la creadora de contenido no dudó en exigir mayor cautela en las carreteras ya que dejó ver, por medio de las historias de su Instagram, imágenes de una ciudadana que, al parecer, también sufrió un accidente en dicha zona al resbalar de su motocicleta por el deslizamiento que la pintura en el suelo ocasionó.