La Liendra reveló que le diagnosticaron una enfermedad: ¿Qué es la pareidolia?

El reconocido influencer colombiano, La Liendra, reveló que a menudo percibe figuras y rostros en objetos inanimados, un fenómeno psicológico completamente normal que ha generado gran curiosidad entre sus seguidores.

Esta experiencia, lejos de ser un trastorno mental, se denomina pareidolia, una fascinante capacidad de la mente humana para identificar patrones familiares, especialmente caras, en estímulos visuales ambiguos o desestructurados.

¿Qué es la pareidolia y cómo funciona este mecanismo de percepción?

La pareidolia es un tipo de ilusión perceptual. Se produce cuando el cerebro humano asocia una forma caótica (como las nubes, las manchas de una pared o la corteza de un árbol) con una figura reconocible, siendo los rostros humanos el patrón más común.

Los estudios científicos sugieren que el cerebro desarrolló circuitos específicos para procesar caras a una velocidad increíble, una habilidad crucial para la supervivencia social y la detección temprana de amenazas.

Investigaciones, como las realizadas por el neuropsicólogo Saul Martínez-Horta, citadas en medios especializados, explican que la pareidolia implica una compleja interacción de regiones cerebrales.

El proceso inicia en las áreas de percepción visual, pero el giro fusiforme se activa para iniciar el reconocimiento facial, incluso ante la menor sugerencia de rasgos.

De esta manera, el cerebro accede rápidamente a memorias almacenadas para interpretar la información visual incompleta, evitando una sobrecarga y proporcionándonos una explicación inmediata del entorno.

¿Por qué la capacidad de identificar la pareidolia no se considera una enfermedad?

Expertos en neurociencia y psicología confirman que la pareidolia no solo es inofensiva, sino que es síntoma de que las conexiones cerebrales están funcionando correctamente.

Lejos de ser un problema mental, esta habilidad es considerada una ventaja evolutiva que ha favorecido la supervivencia de nuestra especie.

El profesor Kang Lee, de la Universidad de Toronto, explica que el cerebro está "conectado de manera única para reconocer caras", y que el fenómeno demuestra que nuestra capacidad de reconocimiento de patrones se encuentra muy desarrollada.