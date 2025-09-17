CANAL RCN
La Segura causa revuelo tras su impactante cambio físico: ¡Así luce!

A través de redes, La Segura sorprendió a todos sus seguidores tras mostrar su nueva apariencia física.

La Segura
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
04:49 p. m.
A través de sus redes sociales, Natalia Segura, más conocida como La Segura, sorprendió al mostrar su espectacular figura tras el nacimiento de su hijo, Lucca.

¿Cómo fue el cambio de figura de La Segura?

Por medio de su Instagram, que cuenta con millones de seguidores, la creadora de contenido ha revelado todos los detalles sobre su vida personal. En principio, habló sobre cómo ha sido su proceso de maternidad, destacando que ha sido una nueva etapa llena de retos y alegrías.

Aunque ha contado con el apoyo de su pareja, Ignacio Baladán, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia resalta que la llegada de su hijo ha sido una de las experiencias más significativas y felices de su vida.

Ahora bien, Natalia se ha destacado por ser una de las influencers más "reales" tras mostrar cómo quedó su cuerpo luego de dar a luz y recientemente, compartió una fotografía donde expone cómo ha cambiado su figura.

Ustedes han sido parte de mi motivación, así vamos, expresó La Segura a través de redes sociales.

 

¿Cuál fue la reacción de los seguidores tras nuevo cambio físico de La Segura?

Por otro lado, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, muchos de ellos quedaron sorprendidos tras la nueva figura de la creadora de contenido, con comentarios como: "Wowww"; "Eso sí es el cambio", entre muchos más, apoyándola en esta nueva etapa.

¿La Segura ha tenido algún procedimiento estético tras dar a luz?

Desde el nacimiento de su hijo, La Segura ha recibido todo tipo de comentarios sobre su aspecto físico.

Aunque suele restarles importancia, en alguna ocasión reconoció que le gustaría someterse a un procedimiento estético para mejorar su apariencia.

En ese sentido, reveló que se realizó un tratamiento médico para bajar de peso, el cual ella misma describe como una “tuneada”, acompañada de un estricto plan de alimentación.

