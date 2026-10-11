Humandroid: La startup argentina que le pone "cerebro" a la revolución de los robots humanoides

El paisaje de la robótica global está viviendo una transformación sin precedentes, y América Latina ha comenzado a firmar su propio capítulo en esta historia. En el centro de esta disrupción se encuentra Humandroid, una startup argentina nacida en la provincia de Córdoba el 1 de enero de 2025 de la mano de Ale Parise (CEO), Santiago Braña (CTO) y José Montalvo (COO). Este equipo de ingenieros dio vida al proyecto unidos por una única y firme convicción: la tecnología tiene el poder de elevar nuestra forma de vivir.

Bajo la premisa de que la próxima revolución industrial estará impulsada por los robots humanoides y la Inteligencia Artificial, la visión de Humandroid rompe con los paradigmas tradicionales de la ingeniería. Para sus fundadores, el verdadero desafío de la era moderna no radica en construir las máquinas, sino en enseñarles a trabajar. Por esta razón, la empresa no se enfoca en el ensamblaje de hardware físico, sino en la intersección de la inteligencia artificial, la robótica y la realidad virtual para entrenar y desplegar robots humanoides de propósito general.

Recientemente, Noticias RCN tuvo la oportunidad exclusiva de conocer de cerca este revolucionario proceso de entrenamiento al visitar las oficinas centrales de Humandroid en Córdoba, Argentina. El equipo periodístico recorrió las instalaciones de la startup, las cuales ocupan un piso completo de un moderno edificio estratégicamente ubicado cerca del aeropuerto de la ciudad.

En este espacio de innovación, se vive una postal del futuro: robots humanoides caminan con total naturalidad entre ingenieros y técnicos humanos, interactuando en un entorno colaborativo mientras asimilan de primera mano las tareas operativas y destrezas mecánicas que luego desplegarán en las industrias y campos del mundo real.

Para sostener una infraestructura de esta magnitud, Humandroid cuenta con Amazon Web Services (AWS) como un socio tecnológico fundamental en el procesamiento de los masivos conjuntos de datos que generan los robots en tiempo real.

La arquitectura en la nube de AWS dota de una escalabilidad crítica a la plataforma Robots-ID, permitiendo que su despliegue en entornos industriales sea fluido y eficiente a nivel global. A través de este ecosistema, la startup potencia sus capacidades en Inteligencia Artificial Física (Physical AI) y ejecuta simulaciones masivas mediante Gemelos Digitales, logrando comprimir meses de experiencia física en tan solo horas de computación virtual hiperrealista.

Finalmente, esta alianza facilita la orquestación y actualización de flotas enteras de humanoides en el borde mediante tecnología IoT, garantizando que cada máquina reciba optimizaciones de forma remota, segura y sin la necesidad de una conectividad constante, acelerando así la llegada de soluciones autónomas a las plantas y campos del mundo real.

Un Desafío Histórico, un Ecosistema Compartido

A lo largo de la historia humana, la comercialización exitosa de robots humanoides a gran escala nunca se ha consolidado por completo. Conscientes de que esta travesía para escalar a nivel global tomará décadas, los líderes de Humandroid tienen claro que no pretenden transitar este camino solos. Su objetivo es liderar esta transformación construyendo un ecosistema robusto que integre a empresas, universidades e instituciones públicas. De esta manera, se garantiza que la nueva revolución industrial no solo maximice las ganancias corporativas, sino que derrame sus beneficios en la sociedad en su conjunto, preparando al mundo para el mañana.

Para superar las barreras técnicas que han frenado a la industria en el pasado, la startup desarrolló Robots-ID, una plataforma integral y sistema operativo que sirve para capturar, estructurar y desplegar las habilidades de robots de terceros (como modelos de UBtech o Agibot).

Mediante infraestructuras hiperrealistas y de simulación impulsadas por socios como NVIDIA, AWS y Oracle Cloud, Humandroid utiliza el poder de los gemelos digitales. Un operador humano, utilizando visores y sensores de realidad virtual, ejecuta la tarea física en un entorno virtual controlado. El robot captura los movimientos con una precisión sin precedentes, asimila las variables y acelera un despliegue eficiente y fluido en el mundo real.

Colaboración y Apoyo, No Competencia

Una de las principales preocupaciones que rodea la llegada de la robótica de asistencia es el desplazamiento de la mano de obra. Sin embargo, el modelo cultural e industrial de Humandroid plantea un enfoque radicalmente opuesto: estos robots no vienen a competir con el ser humano, sino a eliminar la necesidad de empleos peligrosos, insalubres y no deseados.

El propósito final es una transición ética hacia la automatización. Al delegar las tareas repetitivas, el levantamiento de fuerzas excesivas y las dinámicas ergonómicamente nocivas a las máquinas, se reducen drásticamente los accidentes y las enfermedades laborales crónicas. Lejos de reducir el mercado laboral, esta tecnología abre una ventana de oportunidad para que las futuras generaciones vivan vidas más seguras, creativas y orientadas a un propósito, donde las personas migren hacia roles de supervisión tecnológica, gestión de la IA y control de calidad.

El Impacto en la Industria del Agro y la Agroindustria

Si hay un sector donde este enfoque de colaboración tiene un valor incalculable, es en la industria del agro y el procesamiento agroindustrial. El campo y su cadena de valor enfrentan desafíos cíclicos complejos, como la escasez estacional de mano de obra en temporadas pico de cosecha y la exposición obligada a condiciones climáticas extremas.

En los centros de acopio, plantas de procesamiento y terminales de empaque agroindustrial, los robots entrenados por Humandroid se proyectan como aliados indispensables para funciones críticas:

Clasificación y despaletizado: Movimiento constante de cajones pesados de frutas o granos en cámaras frigoríficas o bajo temperaturas ambientales extremas.

Manipulación de cargas en silos: Tareas operativas en ambientes con alta concentración de polvo o partículas en suspensión, entornos que resultan altamente perjudiciales para la salud de las vías respiratorias humanas.

Logística y empaque: Tareas mecánicas de clasificación fina y estibado que requieren mantener un ritmo constante durante turnos nocturnos o jornadas extendidas de producción.

Al delegar estas funciones operativas de alta fricción a los humanoides, el sector agrícola puede garantizar la continuidad de su cadena de suministro, optimizar los tiempos de exportación y elevar la productividad.

Cultura: El Núcleo del Éxito

El equipo de Humandroid sabe que el éxito de este impacto económico y social sin precedentes dependerá enteramente de sus bases operativas. Por ello, la startup ha definido su cultura en torno a una Misión, Visión y Valores inquebrantables, diseñados bajo la premisa de "moverse rápido y pensar como ingenieros".

Estos principios fundamentales rigen cada movimiento de la empresa, al punto de ser el estándar absoluto con el que contratan, reconocen, premian y despiden a sus miembros. Con este ADN innovador, la tecnología argentina demuestra que el futuro del trabajo no es una competencia, sino una evolución conjunta.