Shakira se ganó la admiración de Lili Melgar, niñera de sus hijos: la fuerte reacción por 'El Jefe'

El miércoles pasado, Shakira y Fuerza Rígida lanzaron 'El Jefe', un tema que generó conmoción en diferentes lugares del mundo. La artista barranquillera, en colaboración con esta agrupación mexicana, volvió a lanzarle 'dardos' a su expareja Gerard Piqué, esta vez por su maltrato a Lili Melgar, niñera de Milan y Sasha.

Melgar habría sido esencial para destapar la infidelidad del exjugador del Barcelona y Manchester United con Clara Chía. Por la ayuda que le dio a la aclamada cantante colombiana, Piqué decidió despedirla.

"Lili Melgar / Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización / Otro pedo, como siempre, a la ve", es uno de los apartes del exitoso sencillo.

En la canción, que ya tiene más de 12 millones de visualizaciones en YouTube, Shakira expone dos actos condenables por parte del campeón del mundo en Sudáfrica 2010: "no te pagaron la indemnización" y "tengo un jefe de mierda que no me paga bien".

La atlanticense, de 46 años, acogió a Melgar después de que el catalán la despojara de su puesto. Actualmente, la boliviana cuida de los hijos de Shakira en Miami.

"A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. Te amo, mamá", señaló Dariana, su hija.

¿Qué dijo Lili Melgar por 'El Jefe'?

Melgar se reportó en redes sociales, después de que se publicara el tema. "Grande, Shaki", dijo de entrada la cuidadora de Milan y Sasha. "Gracias, por respeto no puedo hablar", fue otro posteo de la niñera.

De esta manera, Melgar demostró su profunda admiración y respeto por Shakira, quien este año recibió siete nominaciones para los Latin Grammys 2023, los cuales se celebrarán el próximo 16 de noviembre, en Sevilla (España).