Los destinos más aterradores del mundo para disfrutar un Halloween de miedo

El turismo de terror ha ganado fuerza en los últimos años, especialmente durante la temporada de Halloween, cuando miles de viajeros buscan vivir experiencias escalofriantes en los rincones más oscuros del planeta.

RELACIONADO Mhoni Vidente reveló escalofriante advertencia para Halloween

Desde castillos malditos hasta pueblos abandonados, estos lugares prometen poner los pelos de punta a quienes se atrevan a explorarlos.

¿Qué lugares del mundo son los más aterradores para visitar en Halloween?

Entre los destinos más escalofriantes del planeta destaca la Mansión Winchester en California (EE. UU.), una estructura laberíntica con más de 160 habitaciones, escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que se abren al vacío.

Según el Smithsonian Magazine, la casa fue construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles del mismo nombre, quien creía que los fantasmas de las víctimas de las armas la perseguían.

Otro sitio que causa pavor es el Castillo de Bran, en Rumania, asociado al conde Drácula. Aunque no hay evidencia histórica de que Vlad el Empalador viviera allí, su ambiente sombrío y su ubicación en los montes Cárpatos lo convierten en un escenario ideal para los amantes de las historias de vampiros.

En América Latina, destaca la Isla de las Muñecas, en México. Ubicada en los canales de Xochimilco, este lugar está cubierto de muñecas viejas colgadas en árboles y chozas, muchas de ellas deterioradas y sin ojos.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, cada año cientos de visitantes llegan atraídos por las leyendas que rodean al sitio y por los escalofríos que provoca su atmósfera.

¿Por qué visitar lugares aterradores en Halloween atrae tanto?

Un estudio de la Universidad de Oxford (2021) indica que sentir miedo en un entorno controlado puede generar una descarga de adrenalina similar a la que produce practicar deportes extremos. Esto explica por qué el turismo de terror, también conocido como dark tourism, ha crecido un 20 % en la última década según datos de Grand View Research.

Además de los lugares mencionados, otros destinos que ponen a prueba el valor de los viajeros son el Bosque de Aokigahara en Japón, famoso por su silencio inquietante, y la prisión de Alcatraz en San Francisco, donde algunos visitantes aseguran haber escuchado lamentos y pasos fantasmales.

RELACIONADO Estos son los países donde está prohibido celebrar Halloween

Halloween se ha convertido en la excusa perfecta para visitar estos sitios donde el miedo y la historia se entrelazan. En ellos, cada sombra cuenta un relato y cada pasillo parece susurrar los secretos de quienes, tal vez, nunca se fueron.