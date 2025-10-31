CANAL RCN
Restricción de motos en Halloween fue demandada: ¿Hay posibilidad de que la anulen?

La medida que tomó la Alcaldía de Bogotá para el fin de semana de Halloween afecta directamente a más 230.000 motociclistas.

Foto: Freepik

octubre 31 de 2025
02:52 p. m.
En las últimas horas fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el decreto 528 de la Alcaldía de Bogotá que impone restricciones a la movilidad de motociclistas durante el puente festivo de Halloween.

El decreto prohíbe el parrillero en moto las 24 horas del día desde el 30 de octubre al 3 de noviembre y el tránsito de motocicletas desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.

Solicito respetuosamente, se declare la nulidad del Decreto No. 528 del 29 de octubre de 2025 (…) Así mismo, solicito muy respetuosamente, se decrete la medida cautelar deprecada en el texto de esta demanda.

¿Pueden anular el decreto de la restricción de motos en Halloween?

El recurso de demanda fue interpuesto contra Alcaldía de Bogotá, Secretaría Distrital de Movilidad y Secretaría de Seguridad, por las restricciones establecidas para los motociclistas durante el puente festivo de Halloween para evitar accidentes y otras situaciones que suelen presentarse durante la celebración de estas festividades.

El documento radicado este 31 de octubre señala que: “Dicho acto administrativo adolece de una falta de motivación, además, violó los derechos a audiencia y defensa de los moteros perjudicados por las medidas adoptadas en el acto acusado y los derechos fundamentales a la libre circulación, a la libre movilidad, al trabajo”.

Tras las protestas que causaron caos en la ciudad este 30 de octubre, desde que comenzó a regir la medida, el viceministro de diálogo social, Gabriel Rondón, aseguró que buscan ser un canal de diálogo entre el Distrito y los motociclistas que protestan en Bogotá para llegar a un acuerdo, aunque la solicitud es la nulidad de la medida en la que, además, piden una medida cautelar.

Restricción para motociclistas en Bogotá afecta a 230.000 conductores

El viceministro Rondón cuestionó las prohibiciones para este sector asegurando que “para contener 5.000 motos se sacó un decreto que castiga a 230.000 personas”.

Reconoció que el año pasado, en la misma fecha, se realizaron 52 caravanas que volvieron un caos y fomentaron el desorden en la ciudad.

En Bogotá hay registradas 1.600.000 motos aproximadamente, de las cuales el 17% trabajan en aplicación, esto básicamente es cerca de 200.000 personas que utilizan la moto después de las 5:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche para regresar a sus casas.

Explicó que del total de motocicletas que hay en Bogotá, aproximadamente son 230.000 personas que se verán afectadas por las conductas de unas 5.000 que son las que participan en este tipo de actividades contra la seguridad y el orden público en la ciudad.

