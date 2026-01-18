CANAL RCN
Tendencias

Mariana Zapata confesó un romance secreto con jugador de la Selección Colombia: ¿Con quién?

"Con un futbolista mentiroso": Mariana Zapata, confesó en La Casa de los Famosos que tuvo un romance con un jugador de la Selección Colombia.

Mariana Zapata-Selección Colombia
Foto: IG Mariana Zapata-Selección Colombia

Noticias RCN

enero 18 de 2026
04:27 p. m.
El mundo del entretenimiento y el fútbol colombiano se relacionaron tras una revelación en La Casa de los Famosos Colombia. Mariana Zapata, influenciadora y participante del reality decidió abrir su corazón y revelar un capítulo hasta ahora desconocido de su vida amorosa, que involucra directamente a un integrante de la Selección Colombia masculina de mayores.

La confesión de Zapata se remontó meses atrás, específicamente al periodo previo a la concentración de la Selección Colombia para la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos, torneo donde el combinado nacional logró el subcampeonato tras caer ante Argentina.

Según el relato de la creadora de contenido, hubo una conexión inicial fuerte que incluyó citas presenciales antes de que el deportista se uniera al plantel dirigido por Néstor Lorenzo.

Mariana Zapata salió con un jugador de la Selección Colombia

Lo que comenzó como un relato anecdótico tomó tintes de escándalo cuando Zapata profundizó en los detalles de la relación. Aunque mantuvo el nombre en reserva, sus descripciones fueron muy específicas.

Narró que la comunicación fluyó mediante videollamadas durante el tiempo de competencia y que, tras el torneo, tuvieron un reencuentro en Medellín antes de que él regresara a su club internacional.

La pista más contundente que ofreció la influencer es que el futbolista milita actualmente en la liga de Argentina. Además, describió una situación personal compleja: el jugador tiene una hija y, según le manifestó a ella, estaba casado pero atravesando un proceso de divorcio.

La relación no prosperó porque Zapata decidió frenarla al recibir mensajes de quien sería la pareja actual del deportista, a pesar de que él le había propuesto formalizar el vínculo.

Rumores de una relación entre Mariana Zapata y futbolista de la Selección Colombia

Con su relato, Mariana Zapata encendió las redes sociales. Los seguidores del programa y del fútbol ataron cabos rápidamente basándose en los datos suministrados: un jugador de selección, con presente en el fútbol argentino y con familia.

Aunque la empresaria no confirmó ninguna identidad, los usuarios en las redes sociales apuntaron mayoritariamente hacia Kevin Castaño, actual centrocampista de River Plate, cuyo perfil coincide con varias de las características mencionadas por Mariana Zapata.

