Invasión de Pikachu se tomó las calles de Seúl: video del desfile en Corea del Sur

Las calles de Gangnam, uno de los distritos más reconocidos de Seúl, se llenaron de amarillo con una aparición que sorprendió a residentes y visitantes: decenas de Pikachu desfilaron por la ciudad durante el Gangnam Festival 2026.

La escena hizo parte de una de las actividades centrales del festival y convirtió la avenida en un espectáculo protagonizado por el popular personaje de Pokémon.

¿Por qué Pikachu apareció en las calles de Gangnam?

La presencia de Pikachu no fue improvisada. El personaje fue elegido como protagonista de una aparición sorpresa al cierre del Grand Parade del Gangnam Festival, celebrado el 3 de octubre.

El desfile recorrió una zona de aproximadamente un kilómetro entre Cheongdam Intersection y Dosan Park Intersection, con la participación de habitantes de los 22 barrios administrativos de Gangnam y diferentes grupos artísticos.

La organización había anunciado que el desfile terminaría con una presentación especial de 34 Pikachu, acompañados por personajes y elementos relacionados con la animación. La aparición estaba pensada como uno de los momentos más llamativos de la jornada.

Antes de la llegada de los Pikachu, el recorrido incluyó diferentes temáticas relacionadas con el patrimonio coreano, la familia y la animación, la innovación tecnológica, la moda, la educación y las expresiones artísticas callejeras.

¿Qué celebraba el Gangnam Festival 2026?

El Gangnam Festival llegó este año a su 15.ª edición y se desarrolló entre el 3 y el 5 de octubre con actividades de música, moda, gastronomía y cultura.

La programación convirtió diferentes sectores de Gangnam en escenarios al aire libre y tuvo como uno de sus grandes atractivos el Grand Parade, en el que participaron cerca de 2.000 residentes.

La aparición de Pikachu también coincidió con un año especial para Pokémon: en 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de la franquicia, que comenzó en Japón en 1996 y posteriormente se convirtió en uno de los fenómenos de entretenimiento más reconocidos del mundo.

Así, lo que parecía una particular invasión amarilla en las calles de Seúl terminó siendo uno de los momentos más llamativos de un festival que buscó combinar la cultura local con fenómenos globales.

Y las imágenes de decenas de Pikachu avanzando juntos por Gangnam hicieron el resto: las calles terminaron convertidas, por unas horas, en un escenario digno del universo Pokémon