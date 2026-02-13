CANAL RCN
“Mala Fama”, el nuevo lanzamiento de Andrés Cortés que ya suena en varios países

El nuevo sencillo de Andrés Cortés ya empieza a sonar en varios países. La canción ya circula en diferentes plataformas.

Foto: IG andrescortes.r

febrero 13 de 2026
02:20 p. m.
El artista colombiano Andrés Cortés presentó su más reciente sencillo titulado Mala Fama, una ranchera contemporánea que aborda las consecuencias emocionales y sociales de una ruptura amorosa.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y ha comenzado a circular en emisoras de Colombia, México y España.

¿De qué trata “Mala Fama”, el nuevo sencillo de Andrés Cortés?

El tema plantea una pregunta recurrente tras el fin de una relación: quién termina cargando con la reputación cuando el amor fracasa. Desde esa premisa, la canción desarrolla un relato de desencanto y desilusión, con una letra directa que conecta con el despecho, uno de los ejes narrativos del regional actual.

“Mala Fama” fue compuesta por Benjamín Cordero y producida por SAAK, Fabián Arenas y el propio Cordero. La propuesta musical combina elementos del mariachi tradicional con influencias del desamor colombiano, en línea con las tendencias del regional contemporáneo que han ganado espacio en distintos mercados.

El sencillo fue lanzado en dos versiones: mariachi y cantina. La primera mantiene una estructura más tradicional, con protagonismo instrumental y una interpretación vocal intensa, mientras que la versión cantina presenta un enfoque más íntimo, pensado para un ambiente cercano. Ambas versiones conservan el mensaje central del tema y amplían su alcance a distintos públicos.

Ranchera contemporánea con influencias del mariachi tradicional

El lanzamiento incluye un videoclip oficial dirigido por Mauricio Prince y producido por 6609 Films. El video fue grabado en Barranquilla, Puerto Colombia y Puerto Velero, y combina escenas de una presentación en vivo con mariachis y secuencias ambientadas en un bar. La propuesta visual acompaña el tono del sencillo sin alejarse de su enfoque narrativo.

En términos de difusión, el tema ha logrado una respuesta inicial positiva en plataformas digitales y radio, respaldada por la comunidad del artista en redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Según proyecciones del equipo del cantante, “Mala Fama” apunta a superar el millón de reproducciones en su primera etapa de circulación.

Este lanzamiento representa un nuevo paso en la carrera de Andrés Cortés, oriundo de San Vicente del Caguán, quien busca fortalecer su presencia dentro del regional contemporáneo con una propuesta más definida y con aspiraciones de proyección internacional.

