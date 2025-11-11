Maluma es reconocido como 'Ícono de la moda' en los Latin American Fashion Awards

Los Latin American Fashion Awards celebraron y reconocieron el talento de la industria de la moda, y en esta edición, Maluma fue uno de los grandes galardonados.

¿Qué son los Latin American Fashion Awards?

Estos premios globales, fundados por Constanza Cavalli y Silvia Argüello, buscan destacar a los creativos latinos que están transformando la moda a nivel internacional.

El evento se llevó a cabo del 6 al 9 de noviembre, reuniendo a celebridades, líderes de la industria, diseñadores, influencers y prensa internacional, en una celebración que exalta la creatividad y la diversidad cultural.

La misión de los Latin American Fashion Awards es amplificar las voces del talento latino y ofrecer una plataforma para que los grandes creativos brillen en la escena global.

Maluma, ícono de la moda del año

En esta ocasión, el artista colombiano fue reconocido con el galardón a “Ícono de la Moda del Año”, gracias a su estilo vanguardista, autenticidad sin límites y su capacidad para fusionar la música, la moda y la cultura latina. El jurado destacó a Maluma como un visionario que ha redefinido la elegancia contemporánea y elevado el orgullo latino a nivel mundial.

Visiblemente emocionado, el cantante agradeció el reconocimiento con unas sentidas palabras:

“De verdad que no me lo esperaba. Este premio va dedicado a todas las personas soñadoras, a todos los latinos y colombianos en el mundo que están trabajando muy fuerte por sacar a su familia adelante”, expresó Maluma.