Maluma será uno de los presentadores de los Latin Grammy 2025

La gala de los Latin Grammys 2025 se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y promete ser una de las noches más memorables de la música latina.

Maluma, nuevo anfitrión de los Latin Grammys 2025

En esta edición número 26, la Academia Latina de la Grabación anunció que los encargados de conducir la ceremonia serán Maluma y la actriz Roselyn Sánchez, quienes tendrán la misión de guiar una gala llena de música, emoción y grandes sorpresas.

Me siento muy emocionado por esta oportunidad que me da la Academia. Ya tenemos años de historia, afortunadamente tengo mi Grammy y siempre estaré agradecido. Los quiero un montón y allí nos vemos, expresó Maluma en su cuenta de Instagram.

Será la primera vez que el artista colombiano asuma el rol de anfitrión en estos premios, marcando un nuevo hito en su carrera internacional.

¿Cuándo y dónde ver los Latin Grammys 2025?

La ceremonia se transmitirá en vivo el 13 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. (hora local) a través del sitio web oficial de los Latin Grammy y por Univisión para toda Latinoamérica y Estados Unidos.

Artistas nominados y presentaciones especiales

Los Latin Grammy 2025 celebrarán el talento y la diversidad de la música latina, con actuaciones de primer nivel y un cartel de artistas que promete cautivar al público.

Entre los principales nominados se encuentra Bad Bunny, quien lidera la lista con 12 nominaciones, incluido su álbum Debí tirar más fotos.

Además, la gala contará con presentaciones de artistas como Kacey Musgraves, Rauw Alejandro, Carlos Santana, Grupo Frontera, Christian Nodal y Edgar Barrera, junto a figuras legendarias como Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Los Tigres del Norte y Carín León.

Talento colombiano en los Latin Grammys 2025

Varios artistas colombianos también dirán presente en esta edición, entre ellos, Karol G, Monsieur Periné, Maluma y Silvestre Dangond, quienes competirán en diferentes categorías, representando el talento nacional ante el mundo.