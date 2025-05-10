CANAL RCN
¡Maluma hace historia! Primer artista de reguetón en cantar en el Empire State

Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, sorprendió a todos sus fans al cantar desde el Observatorio del Piso 86 del Emipre State en Nueva York.

Maluma
Foto: Instagram @Boss

octubre 05 de 2025
06:59 p. m.
Maluma causa sensación tras ser el primer cantante colombiano al cantar en el icónico Empire State.

¿Cómo fue la presentación de Maluma en el Empire State?

La noche del viernes 3 de octubre, el Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, se iluminó con los colores amarillo, azul y rojo en honor a la bandera de Colombia.

Desde el piso 86, Maluma protagonizó un histórico concierto y se convirtió en el primer artista de reguetón en presentarse en este icónico escenario. El espectáculo, transmitido en vivo a través del canal de Boss en YouTube, reunió a miles de espectadores que siguieron con emoción la presentación del cantante paisa.

El evento se realizó en el marco del Mes de la Herencia Hispana, una celebración que exalta la influencia cultural de la comunidad latina en Estados Unidos. En esta ocasión, no solo se rindió homenaje a Colombia, sino también a la música urbana latinoamericana, consolidando un momento de orgullo y representación para el género.

 

Las reacciones tras la presentación de Maluma en el Emipire State

A través de sus redes sociales, el artista expresó su emoción y alegría, compartiendo un mensaje lleno de orgullo por este logro que representa un nuevo hito en su carrera.

“Hoy vamos a vestir la torre con los colores de la bandera colombiana. Les hago este video para todos los soñadores que me ven, toda la gente que me ha seguido durante todos estos años. Ni en mis sueños más locos hubiera imaginado que la noche de hoy se va a dar de esta manera. Quiero que sean testigos de lo que estamos a punto de vivir. Los amo mucho”

En el video, también cuenta la presencia de J Balvin y Pipe Bueno, quienes lo acompañaron en su canción 'Cuatro Babys'. Claramente, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, quienes destacaron el orgullo y la admiración por el cantante.

