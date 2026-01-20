Usuarios denuncian altos precios en hospedajes de Medellín a días de los conciertos de Bad Bunny

Miles de fanáticos han manifestado su gran emoción ante la aproximación de las tres fechas de Bad Bunny en el Atanasio Girardot, quien vuelve a Medellín con su exitosa gira ‘Debí tirar más fotos World Tour’.

Sin embargo, varios usuarios se han tomado las redes sociales para hacer denuncias sobre presuntos cobros excesivos por parte de distintos alojamientos y la cancelación de reservas ya hechas con anterioridad.

Costos de alojamiento en Medellín

El intérprete de ‘Pitorro de coco’ ya habría llegado a Medellín para preparar sus tres conciertos que se disfrutarán los próximos 23, 24 y 25 de enero en el Atanasio Girardot. Ante la euforia y expectativa por ser la única ciudad confirmada dentro de su maratónica gira, algunos usuarios ya han denunciado presuntos sobrecostos en hospedajes.

Según el usuario @luismi.vlog, de la red social TikTok, sus búsquedas de alojamiento en Medellín lo llevaron a encontrar apartamentos de hasta $5.800.000 por dos noches durante el fin de semana del concierto. Así mismo, otros usuarios han manifestado encontrar precios de hasta $2.000.000 por tan solo una noche de hospedaje.

La cancelación de reservas también se ha convertido en otra de las problemáticas que hoy enfrentan algunos asistentes al concierto. Varios de estos fanáticos han dado a conocer que incluso sus reservas han sido canceladas en las horas más recientes, dejándolos sin hospedaje y sin opciones económicas para alojarse en la ciudad.

Por supuesto, las reacciones y las quejas no se han hecho esperar ya que cientos de usuarios han llegado a catalogar estas ofertas como “absurdas” y “atrevidas” por parte de algunas páginas que estarían promocionando estos hospedajes.

Pese a la amplia discusión por los costos, hay otros usuarios que manifiestan estar ante uno de los eventos más masivos que el país ha tenido por lo que dichos cobros corresponden a la magnitud del espectáculo.

Bad Bunny llega a Colombia

Por otro lado, ya son virales las imágenes del presunto aterrizaje del avión privado del puertorriqueño, quien ya se encontraría en el país colombiano para finiquitar detalles de su presentación y el contundente montaje con el que contará.