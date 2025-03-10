CANAL RCN
¡Margarita Reyes se casa! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio

Margarita Reyes, reconocida por su participación en producciones del Canal RCN, confirmó su compromiso.

Margarita Reyes
Foto Canal RCN - Freepik

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
05:35 p. m.
La reconocida actriz Margarita Reyes anuncio su compromiso y las redes sociales estallaron de furor.

Así fue la propuesta de matrimonio de Margarita Reyes

A través de sus redes sociales, Margarita Reyes compartió con sus seguidores la emotiva propuesta de matrimonio que vivió recientemente. En un principio, la actriz creyó que sería un día común, pero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de su vida.

Margarita es recordada por su participación en reconocidas producciones del Canal RCN como Enfermeras, Diomedes, Tres Caínes y Francisco el Matemático: Clase 2017, entre otras.

Por su parte, Alejandro Rodas, su pareja, confesó que tomó la decisión de dar este paso porque reconoce en ella a una mujer maravillosa con quien desea construir un futuro juntos.

Fue muy rápido, en uno o dos meses dije ‘¡Qué mujer tan maravillosa! Yo hablé con ella y le dije: ‘Yo veo con vos un futuro, y me dijo, yo con vos también’, expresó Alejandro.

¿Qué dijo Margarita Reyes tras la propuesta de matrimonio de Alejandro Rodas, su pareja?

En el videoclip se aprecia cómo, en un inicio, la actriz se preparaba para una jornada de paracaidismo. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al aterrizar, cuando Alejandro se arrodilló frente a ella y le pidió matrimonio, convirtiendo la experiencia en un momento inolvidable.

Muñeca, ¿sabes qué? Te acordás que vos y yo hicimos un compromiso cuando empezamos la relación y nos acordamos de algo, ¿qué te parece si lo sellamos de una vez?, afirmó Alejandro.

La reacción de Margarita no se hizo esperar y con gran emoción, aceptó el compromiso con su pareja. Además, confesó que nunca había imaginado una pedida de mano de esa manera y que, después de la intensa experiencia del paracaidismo, la sorpresa la llenó aún más de adrenalina y felicidad.

No sé si llorar o seguir temblando, no sé si seguir riendoome...estoy temblando, comentó la actriz.

